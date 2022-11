Karnataka: दिनभर काम करने के बाद रात को घर लौट रही महिलाएं हुईं दुर्घटना की शिकार, 7 महिलाओं की मौत

11 घायल

बेंगलूरु. बीदर जिले के सचित्तगुप्पा तालुक के एक गांव में शुक्रवार देर रात भीषण सडक़ दुर्घटना में 7 महिलाओं की मौत हो गई। दुर्घटना में 11 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बताया जाता है कि ऑटो-रिक्शा और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर (head-on collision between an auto-rickshaw and a truck ) हो गई।

टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो-रिक्शा में सवार सात महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि सभी महिलाएं मजदूर थीं और काम करके ऑटो-रिक्शा में घर लौट रही थीं। रास्ते में बेमालखेड़ा सरकारी स्कूल के पास उनका ऑटो-रिक्शा ट्रक से टकरा गया। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान पार्वती (40), प्रभावती (36), गुंडम्मा (60), यदम्मा (40), जगम्मा (34) ईश्वरम्मा (55) और रुक्मिणी बाई (60) के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दुर्घटना में दोनों वाहनों के चालक भी घायल हुए हैं। कुल 11 घायलों में दो की हालत गम्भीर बताई जा रही है।