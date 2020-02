अजब-गजब: हवा में उड़ता था कबूतर और लोग हो जाते थे ठगी के शिकार

pigeons used to fly in the air and people used to be victim: लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए पालतू कबूतरों का इस्तेमाल करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग मुख्य रूप से छात्रों ंको अपना निशाना बनाते थे।