पहनता था काला कोट, खुद को बताता था वकील, कर दिया ऐसा काम

Wore a black coat, used to tell himself a lawyer, did such a thing, ऋण दिलाने के बहाने कई लोगों को लाखों रुपए का धोखा देने के आरोप में कामाक्षीपाल्या पुलिस ने चेतन (३५) नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।