संशोधित सिलेबस जारी होने में देरी पर चिंता

- स्कूलों में कोविड जांच की व्यापक व्यवस्था हो

बेंगलूरु. निजी स्कूल एवं बाल कल्याण संघ (पीएसएसीडब्ल्यूए) ने एक जनवरी से दसवीं और बारहवीं (प्री यूनिवर्सिटी) कक्षा के छात्रों के लिए फिर से स्कूलों को खोलने के निर्णय का समर्थन किया है। लेकिन संशोधित सिलेबस जारी होने में हो रही देरी पर चिंता जताई है।

पीएसएसीडब्ल्यूए के अध्यक्ष डॉ. अफशाद अहमद बी. जे. ने रविवार को कहा कि निजी स्कूलों में विद्यागम (Vidyagama) कार्यक्रम व इससे संबंधित प्रशिक्षण शुरू करने पर सरकार का रुख और प्रोटोकॉल स्पष्ट हो। स्कूलों में कोविड जांच (covid test) की व्यापक व्यवस्था हो। कोरोना टीकाकरण सूची में शिक्षकों व बच्चों को प्राथमिकता (priority to children and teachers in covid-19 vaccination) देने की मांग करते हुए उन्होंने फीस को लेकर भी सरकारी दिशा-निर्देश सार्वजनिक करने की अपील की और कहा कि ऐसा करते समय सरकार अभिभावकों के साथ-साथ शिक्षकों, स्कूल संचालकों व अन्य कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखे।