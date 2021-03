कर्नाटक : युवती से अभद्रता करने वाला युवक गिरफ्तार

बेंगलूरु. कब्बन पार्क पुलिस ने एक युवती से अभद्रता करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार (youth accused of misbehaving with a lady arrested in Bengaluru) किया। युवक की पहचान मुंबई (Mumbai) के मधुसूदन (25) के तौर पर की गई है।

गत रविवार युवती सहेलियों के साथ चर्च स्ट्रीट स्थित एक पब (pub in Church street ) में गई थी। मधुसूदन भी युवती की सहेली के साथ पब गया था। युवती की सहेली ने उसका मधूसूदन से परिचय कराया। मधुसूदन युवती से हाथ मिलाने के बाद उसके साथ अभद्रता करने लगा। युवती ने सहायता के लिए शोर मचाया तो वह वहां से भाग गया। युवती ने कब्बन पार्क पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने पब में लगे सीसीटीवी के फुटेज की सहायता से आरोपी को गिरफ्तार किया।

वाहन चोर गिरफ्तार, 5 बाइक बरामद

बेंगलूरु. तिलक नगर पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर 4.5 लाख रुपए की पांच बाइक बरामद की।

पुलिस के अनुसार जे.पी.नगर निवासी मारिमुत्तू (24) रात के समय मकानों के सामने खड़े दोपहिया वाहनों के लॉक तोड़कर या नकली चाबियों से खोल कर चुरालेता था। चोरी के वाहनों को वह तमिल नाडु और आंध्र प्रदेश में बेचता था। अगर वाहन नहीं बिकते तो उसके पुर्जे खोल कर बेच देता था। उसे चोरी के मामले में दो साल कठोर कारावास की सजा हुई थी। उसके खिलाफ सुद्दागुन्टेपाल्या, परप्पन अग्रहार, जे.जे.नगर, आडुगोडी और अन्य पुलिस थानों में चोरी के नौ मामले दर्ज हैं।