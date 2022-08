खमेरा में अपार जनसमूह के बीच फूटी मटकी

A pot broke among the huge crowd in Khmera बांसवाड़ा के खमेरा घाटी मोड़ पर दो वर्ष के उपरांत श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित दही-हांडी उत्सव में शुक्रवार को अपार जनसमूह उमड़ा। कार्यक्रम स्थल पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। दही-हांडी उत्सव में 30 फीट ऊंची बांधी मटकी को आसपास के ग्रामीण अंचल से आए युवाओं की टोलियाें ने पिरामिड बनाकर फोड़ने की कोशिश की।

बांसवाड़ा Published: August 19, 2022 10:11:44 pm

दही-हांडी उत्सव में 30 फीट ऊंची बांधी मटकी को आसपास के ग्रामीण अंचल से आए युवाओं की टोलियाें ने पिरामिड बनाकर फोड़ने की कोशिश की। अंत में आयोजन समिति की टोली को ही मटकी फोड़ने में सफलता मिली।

दही-हांडी उत्सव देखने के लिए खमेरा, नाथूखेड़ी, भगोरों का खेड़ा, रूपजी का खेड़ा, उदाजी का गढ़ा, घाटोल, नरवाली, पीपलखूंट सहित आसपास के गांवों के करीब 15 हजार लोग पहुंचे। लोगों की भीड़ आयोजन स्थल से लगभग 500 मीटर तक तीनों दिशाओं में फैली रही। बीते तीन दशक से खमेरा में हो रहे मटकी फोड़ उत्सव में दो वर्ष कोविड-19 के कारण बाधा आई। दो वर्ष बाद हुए आयोजन के कारण लोगों की संख्या अधिक रही। इनका रहा सहयोग

आयोजन में पूर्व जिला परिषद सदस्य महावीर पुरी, भगोरा का खेड़ा सरपंच चेतनपुरी राठौड़, अर्जुन पंडित, प्रवीण पंचाल, हितेश कलाल, सुनील पंचाल, प्रीतम भगोरा, मुकेश मईड़ा, लक्ष्मण निनामा, मिथुन निनामा, हेमंत मईड़ा, पुष्पेंद्र पारगी, मुकेश कुमार निनामा आदि ने महती सहयोग किया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों के चलते यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए खमेरा थाना पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पढ़ना जारी रखे

