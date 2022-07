हरियाली के बीच मेले में गूंजा पधारो म्हारे देश

Amidst the greenery, my country resonated in the fair बांसवाड़ा शहर के कागदी पिकअप वियर पर हरीतिमा से अच्छादित पहाडि़यों और तीन ओर सरोवर के बीच नगर परिषद की ओरे से पहली बार हरियाली अमावस्या पर मेला भरा, जिसमें लोगों की रेलमपेल रही। मेलार्थियों ने मालपुए और अन्य खाद्य वस्तुओं का रसास्वादन किया। बच्चों ने परिजनों के साथ झूलों एवं अन्य मनोरंजन के साधनों का आनंद उठाया।

बांसवाड़ा Published: July 29, 2022 01:28:18 pm

हरियाली के बीच मेले में गूंजा पधारो म्हारे देश

हरियाली अमावस्या (दिवासा) पर लोगों ने मंदिरों में पहुंचकर देवदर्शन किए। इसके बाद भगवान को मालपुए का भोग धराया और परिवार के साथ इसका प्रसाद ग्रहण किया। वहीं शाम को भी देवालयों में दर्शन को श्रद्धालु उमड़े। नगर परिषद् की ओर से कागदी पिकअप वियर पर पहली बार हरियाली अमावस्या का मेला भरा, जिसमें बड़ी संख्या में शहर तथा आसपास के गांवों से आए लोगों ने सहभागिता निभाई। शाम को मेला पूरे यौवन पर रहा। इसमें रस्साकसी, जिप लाइन आदि का भी महिलाओं, युवतियों, युवाओं ने लुत्फ उठाया। समारोहपूर्वक आगाज जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री अर्जुनसिंह बामनिया, जिला कलक्टर प्रकाशचंद्र शर्मा, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना, सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, पूर्व राजघराने के जगमाल सिंह, राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य शैलेन्द्र भट्ट, उपाधीक्षक सूर्यवीरसिंह, उप वन संरक्षक जिगनेश शर्मा ने यहां मातारानी के मंदिर में दर्शन किए। समारोह में बामनिया ने हरियाली अमावस्या पर मेला आयोजित करने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगामी वर्ष में इससे और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सभापति से नवरात्रि में समाई माता में एक दिन का मेला आयोजित करने का आग्रह कर कहा कि आने वाले समय में वागड़ पर्यटन की दृष्टि से विश्व पटल पर उभरेगा। इसके लिए राज्य सरकार बढ़ावा दे रही है। मेले में उप सभापति सुल्ताना मेवाफरोश, आयुक्त पीएल भाबोर, विकेश मेहता, पार्षद चंदा डामोर, सुरेश कलाल, सोनिया वैष्णव, नटवर तेली, गीता यादव, देवबाला राठौड़, दीपिका भावसार, चंकी शाह, हेमन्त राणा, धनेश रावत, विक्की सिंघानी, पर्यटन विकास समिति सदस्य हेमांग जोशी, रितेश नानी, आशीष मेहता, मेला अधिकारी राजस्व निरीक्षक देवेन्द्रपाल सिंह चौहान, आदि उपस्थित रहे। इससे पहले अतिथियों ने पौधरोपण भी किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम ने मोहा मन

चारों ओर विद्युत रोशनी से जगमग कागदी पर मेले का लुत्फ उठाने के बाद मेलार्थियों ने सांझ ढलते ही दीपदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मेलार्थियों ने मेला स्थल पर सांस्कृतिक संध्या का भी आनंद उठाया। सांस्कृतिक संध्या में नटराज इवेन्ट नयन नागर, गायिका लता सोनी, खुशवन्त सिंह, पवन भट्ट आदि ने मेलार्थियों का अपनी प्रस्तुतियों से मनोरंजन किया। कलाकारों ने केसरिया बालम, पधारो म्हारे देस.... सहित राजस्थानी गीतों की एक के बाद एक प्रस्तुतियां दी। वहीं गणपति बाप्प मोरिया और देवा श्री गणेशा सहित अन्य गीतों पर कलाकारों ने समूह नृत्य की भी प्रस्तुति दी। संचालन सतीश आचार्य एवं घनश्याम जोशी ने किया। पढ़ना जारी रखे

