बांसवाड़ा/कुशलगढ़.

बांसवाड़ा-कुशलगढ़ मार्ग पर कस्बे से तकरीबन 7 किमी दूर देवादासाथ गांव के पास रविवार को एक दर्दनाक हादसा ( Car tempo collision in banswara ) हुआ। यहां एक टेम्पो पुलिया के नीचे उतर गया, हादसे ( road accident in banswara ) में एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं, टैम्पो में सवार आठ यात्री घायल हो गए। हादसे के दौरान इलाके में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल के लिए रवाना किया गया। जिन्हें कुशलगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक ( one killed in accident ) के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जिसका पोस्टमार्टम सोमवार सुबह होगा।

उछलकर दूर जाने से बच्चे की मौके पर ही गई ( Car tempo collision )



प्रत्याक्षदर्शियोंं ने बताया कि टेम्पो सवारी लेकर ऊंकाला से कुशलगढ़ की ओर जा रहा था, पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर ( road accident in banswara ) मार दी। इससे टेम्पो अनियंत्रित होकर सडक़ किनारे खाई में गिर गया। इस दौरान टेम्पो में बैठा हुआ एक 12 वर्षीय बच्चा बहादुर पुत्र लखजी निवासी झामरी पातापोर उछलकर दूर जा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

ग्रामीणों में आक्रोश ( road accident in banswara )

घटना को लेकर मौके पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया और मौके पर पहुंची पुलिस ( banswara police ) से कार चालक को गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

