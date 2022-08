चंद्रशेखर ने बांसवाड़ा में बताया जीत का मंत्र

बांसवाड़ा Published: August 24, 2022 11:09:36 pm

बांसवाड़ा के दौरे पर आए भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने बुधवार को जिले के धरातलीय हालात जाने। उन्होंने पार्टी कार्यालय में बैठक में संगठनात्मक दृष्टि से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी का भान कराते हुए प्रोत्साहित किया और आगामी चुनाव में जीत का मंत्र बताया। इसी प्रकार कुशलगढ़ में आयोजित प्रबृद्ध सम्मेलन में केन्द्र सरकार की उपलिब्धयां गिनाई।

महामंत्री चंद्रशेखर ने सुबह भाजपा कार्यालय में जिला पदाधिकारियों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। यहां उन्होंने संगठनात्मक जानकारी ली और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी व कार्यकर्ता अभी से क्षेत्र में पूरे जोश के साथ जुट जाए और केन्द्र की कल्याणकारी योजनाएं जन जन क पहुंचाए और लोगों को गहलोत सरकार की विफलताएं भी बताए। इस दौरान सांसद कनकमल कटारा, प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा, जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह राव, जिला प्रभारी दिनेश भट्ट से भी चर्चा की और फीडबेक लिया। बैठक के बाद उन्होंने पार्टी के नए कार्यालय पहुंचकर जायजा लिया। मोदी की गिनाई उपलब्धियां कुशलगढ़. प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर बड़ोदिया होते हुए कुशलगढ़ पहुंचे। यहां सभागार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की संस्कृति एवं विरासत को विश्वपटल पर विशेष पहचान दिलाई है। मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। केन्द्र की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं ने देश का कायाकल्प कर दिया। वहीं सीमाओं की रक्षा व विश्वस्तरीय मुद्दों पर सक्रियता से देश का गौरव व स्वाभिमान बढ़ा है।

यह रहे मौजूद उन्होंने उन्होंने मोदी 20-ड्रीम्स मीट डिलीवरीज पुस्तक के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में सांसद कटारा के अलावा प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, पूर्व मंत्री धनसिंह रावत, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दीपसिंह वसुनिया, युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष कांतिलाल अहारी, कानहिंग रावत, पालिकाध्यक्ष बबलू मईड़ा, नगर मंडल अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया, जिला मंत्री लीला पडियार, सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। संचालन पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी ने और आभार प्रदर्शन मोदी-20 अभियान के सह संयोजक सीए पथिक मेहता ने जताया

पौधरोपण व सम्मान इससे पूर्व कुशलगढ़ नपा अध्यक्ष बबलू मईडा, नपा उपाध्यक्ष नितेश बैरागी ,नगर मंडल अध्यक्ष जिनेन्द्र सेठिया, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अध्यक्ष दीपसिंह वसुनिया व अध्यक्ष पितेश पंड्या व पार्षदों ने सम्मान किया। उन्होंने नागनाथ महादेव मंदिर कुशलगढ़ में पौधारोपण किया। पढ़ना जारी रखे

