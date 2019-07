बांसवाड़ा : श्वानों व बंदरों का आतंक, 5 साल के मासूम को नोंचा, वहीं बंदर के हमले से एक घायल

बांसवाड़ा। जिले में मवेशी, बंदर और कुत्तों का आतंक ( Dogs and Monkey Attack ) अब आमजन के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ऐसी घटनाओं के बाद भी पंचायतें और नगर परिषद इन पर लगाम लगाने के बारे में सोच तक नहीं रही हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही की भेंट दो जनों को चुकानी पड़ी। घर जाते समय 8 साल के बच्चे पर चार श्वान ( Dogs attack on Child in Banswara ) टूट पड़े। स्थानीय लोगों ने श्वानों के चगुंल से बच्चे को बचा लिया। मामला सज्जनगढ़ के टांडा मंगला गांव से जुड़ा है, जहां दोपहर को घर की ओर जा रहे एक आठ साल के बच्चा श्वानों के हमले से गंभीर घायल हो गया। वहीं बंदर ने एक जने को घालय कर दिया।

आसपास लोगों ने जल्द ही बच्चे को कुत्तों की गिरफ्त से दूर कर दिया। लेकिन चंद मिनटों में ही कुत्तों ने बच्चे पर प्राणघातक हमला कर दिया था। हालांकि बच्चे की जान बच गई। चंद मिनटों में कुत्तों ने बच्चे के सिर और हाथ में गंभीर जख्म कर दिए और बच्चा दो दिन से महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती है। चिकित्सालय में बच्चे को और कुछ दिन भर्ती रखने की चिकित्सक सलाह दे रहे हैं। वहीं, पिता ललित लबाना इस बात से चिंतित हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में कोई अंदरूनी घाव या चोट न हो।

चलती बाइक पर कूदा बंदर, युवक भर्ती

दूसरा हादसा बांसवाड़ा शहर के पास कागदी पिकअप वीयर का है, जहां कड़ेलिया निवासी 30 वर्षीय युवक राजू पुत्र धारजी निनामा की चलती बाइक पर बंदर कूद पड़ा। जिसके चलते बाइक सवार चलती बाइक सहित फिसल गया और उसे सिर, हाथ और पैर पर गंभीर चोट लगी। यह गनीमत रही की घटना के दौरान रोड पर सन्नाटा था और दूसरा कोई वाहन नहीं गुजर रहा था अन्यथा राजू की जान पर खतरा भी बढ़ सकता था। राजू के परिजनों ने बताया कि वो बाइक पर अकेला था और बांसवाड़ा से घर की ओर दोपहर में जा रहा था।

घटना के बाद भी कोई सुध नहीं

कुत्तों के काटने या जानवरों के द्वारा आमजन को घायल करने का यह कोई पहला मामला नहीं है। बल्कि हाल ही में तलवाड़ा क्षेत्र की एक बच्ची पर तकरीबन 15 कुत्तों ने हमला कर दिया था। जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसी प्रकार बांसवाड़ा शहर के बाहुबली कॉलोनी निवासी एक बुजुर्ग पर सांड ने हमला कर दिया था। जिसके 10-12 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। सिर्फ यही दो नहीं इसके अलावा अन्य कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं। इसके बाद भी प्रशासन की ओर से कोई सुध नहीं ली गई।

मवेशियों के हमले से बचने के लिए अब स्वयं रखें ध्यान

अब स्वयं को विशेष ध्यान रखने की महती आवश्यकता है। चूंकि कुत्तो और मवेशियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन का कोई अधिकारी ठोस कदम नहीं उठा रहा है। इस कारण स्वयं ही सचेत रहें और बच्चों को अकेले घर से न निकलने दें। देरशाम के बाद घरों से निकलेें तो हाथ में छड़ी या डंडा अवश्यक रखें ताकि कुत्तों के पास आने पर उन्हें दूर भगा सकें और सडक़ों पर गाड़ी चलाते समय जानवरों का विशेष ध्यान रखें। गाड़ी बेहद धीरे चलाने का प्रयास करें।