गड्ढ़ों में से गुजर रहा बांसवाड़ा का हाईवे

Highway of Banswara passing through the pits बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 927-ए पर तीन साल पहले बांसवाड़ा-डूंगरपुर मार्ग पर हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पोल बारिश ने खोल कर रख दी है। करोड़ों की लागत से निर्मित स्टेट हाईवे मार्ग का बांसवाड़ा जिले में करीब अठारह किलोमीटर का हिस्सा खस्तहाल है।

बांसवाड़ा Published: August 23, 2022 10:25:15 pm

यहां जगह-जगह गड्ढे उभर आए है, जो की चालकों के शरीर को झटका देते हुए शारीरिक पीड़ा दे रहे है। इतना ही नहीं कुपड़ा पुलिया पर तो गड्ढे ही गड्ढे हिचकोले दे रहे है। जिम्मेदार एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व सार्वजनिक निर्माण विभाग भी आंखें मूंदे है। स्वरूपगंज से रतलाम तक घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग 927-ए के अन्तर्गत बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से वजवाना तक बनी सड़क का संभवत अब कोई धणी धोरी नहीं रहा। यही कारण है कि कुपड़ा से लेकर सुन्दनपुर तथा वजवाना के बीच की दूरी गड्ढों के बीच से तय करके पूरी करनी पड़ रही है। यहां एक दो नहीं वरन कुछ ही दूरी में दर्जनों बड़े गड्ढे है। इन दिनों बरसाती पानी से लबालब होने से यह खतरनाक साबित हो रहे है।

सुरक्षित नहीं रहा सफर बांसवाड़ा से रतलाम तक यह मार्ग अन्तरराज्यीय स्टेट हाईवे होने से दिन भर इस मार्ग से हजारों वाहन गुजरते है। कुपड़ा, सुंदनपुर, तलवाड़ा, लोधा, वजवाना समेत आसपास के करीब तीस से अधिक गांवों के लोगों की आवाजाही भी इसी मार्ग से होती है, लेकिन 18 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर 180 से भी बड़े गड्ढे हादसे का सबब बने हुए हैं। कुपड़ा पुलिया भी अब सफर के लिए सुरक्षित नहीं है। दो विभागों के जिम्मे काम स्वरूपगंज से रतलाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग 927-ए की घोषणा वर्ष 2013 में हुई थी। 311 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग पर पहले बांसवाड़ा से दानपुर मध्यप्रदेश सीमा तक कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम की ओर से किया गया था। वहीं बांसवाड़ा से डूंगरपुर मार्ग पर वजवाना तक 18 किमी सड़क का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कराया। जबकि कुपड़ा पुलिया क्षेत्र का निमार्ण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन रहा है। खानापूर्ति के पेचवर्क सड़क पर पिछले तीन साल से खानापूर्ति के नाम पर पेचवर्क तो किए जा रहे हैं, किंतु इस मार्ग पर सफर आज भी सुरक्षित नहीं है। हां गड्ढों की चौड़ाई दो से तीन फीट तक है। हालात इस कदर खराब हैं कि वाहनधारी नजर चूकते ही नियंत्रण खोकर हादसे का शिकार हो रहे हैं। क्षेत्र के राधेश्याम अहीर, गोकुल, सुगना, रामप्रसाद यादव ने बताया कि सड़क पर दिनों दिन पसरते जा रहे गडढों ने क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पढ़ना जारी रखे

