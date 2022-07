बांसवाड़ा में चैन से सोना है तो जागते रहो

बांसवाड़ा शहर में आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं से आम जन के मन में यह बात गहराने लगी है कि अपराधियों में भय एवं आम जन में विश्वास का दम भरने वाले पुलिस तंत्र में कहीं ना कहीं चूक जरूर हो रही हैं।

बांसवाड़ा Published: July 18, 2022 09:50:59 pm

नरेन्द्र वर्मा. बांसवाड़ा शहर में आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं से आम जन के मन में यह बात गहराने लगी है कि अपराधियों में भय एवं आम जन में विश्वास का दम भरने वाले पुलिस तंत्र में कहीं ना कहीं चूक जरूर हो रही हैं।

सपने के आशियाने को संजोने के लिए पाई-पाई जोड़ कर जुटाए घरेलू सामान, जेवरात उनके घर से चोरी होने लगे है। दिन दहाड़े ही घरों के ताले टूटे रहे हैं। एसी,कूलर में चेन की नींद सोना भी अब दुखदायी होने लगा है। यह तमाम वह पीड़ा है जो घर, मोहल्ला, कॉलोनियों को लांघ कर अब बाजार में शहर की मौजूद सुरक्षा एवं गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाने लगी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस तंत्र चौकस नहीं है, लेकिन बदमाशों की रैकी एवं घटना स्थल के हालातों से यही लग रहा है की वह भी तू डाल-डाल मैं, पांत-पांत के खेल में रात्रिकालीन गश्त एवं सुरक्षा व्यवस्था को झकझोरे हुए है। शहर में बढ़ती चोरी की वारदातें एवं संगीन घटनाएं निश्चित रूप से चिंतनीय है। लेकिन हम यह भी कह सकते है कि आमजन को भी एक जागरूक नागरिक का दायित्व भली भांति निभाना चाहिए। लेकिन वह भी दायित्व निर्वहन को लेकर कुछेक मौकों पर ही जिम्मेदार नजर आ पाते है। अपना घर है और यहां सब सुरक्षित है, की भावना उनके लिए सर्वोपरि है, लेकिन बदले हालात में उन्हें भी अपनी सोच को लेकर बदलाव लाना जरूरी भी है। अपने कीमती जेवर, जमा पूंजी व उपयोगी दस्तावजों की सुरक्षा के लिए उन्हें ही कोई ठोस विकल्प ढूंढना होगा। शांति एवं कानून व्यवस्था, आयोजन, समारोह, मंत्रियों के दौरे एवं सरकारी कार्यक्रमों की रैलमपेल में पुलिस का उलझा रहला लाजिमी है, लेकिन पुलिस थानों को भी सजग मित्र की भूमिका निभानी चाहिए। अधिकांश बीट कांस्टेबल अपने क्षेत्र में जाते ही नहीं है, कई कांस्टेबलों का थाना बदले हुए माह बीत गए, लेकिन दीवारों पर आज भी उनके ही नाम व मोबाइल क्षेत्र की जनता को भ्रमित किए हुए है। थाना स्टाफ के अधिकांश सदस्यों का आमजन के प्रति कड़़के एवं पुलिसिया लहजा ही रहता है। अधिकारी हो या फिर जवान, आम जन से मोबाइल पर बात करना व उनकी पीड़ा सुनना उन्हें नागवार ही लगता है, ऐसे में त्वरित राहत पाने की उम्मीद करना भी ठीक नहीं है। घर सूना नहीं छोड़ने, छोड़े तो पडोसियों की मदद लेने, कीमती सामानों को सूने मकानों में नहीं रखने की सीख पुलिस देती आई है। लेकिन यह सीख दोनों के बीच अकसर जुबानी ही रही है। मौजूदा हालात में यह जरूर कहा जा सकता है कि पुलिस व जनता के बीच दोस्ताना संबंध रहे और दोनों एक दूसरे के पूर्वक बने तो आम जन में विश्वास एवं अपराधियों में पुलिस का खौफ संभव है।

