बांसवाड़ा में स्टॉक पर्ची से अवैध खनन एवं दोहन का खेल

Illegal mining and exploitation game from stock slip in Banswara प्रदेश में अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई और अंकुश को लेकर सरकार और उनके मंत्री भले ही नित-नए दावे कर रहे हो, लेकिन धरातल में हालात विपरीत हैं। बांसवाड़ा जिले के पालोदा माइनिंग एरिया में मार्बल ब्लॉक और खण्डे के रॉयल्टी ठेके के नाम पर पत्थर निकासी का खेल। स्टॉक पर्ची से होने से खनिज विभाग को सालाना लाखों रुपए का चुना लगाया जा रहा है।

बांसवाड़ा Published: August 08, 2022 01:10:40 pm

बारिश के दिनों में यहां कहने को खनन बन्द है लेकिन रोज सैंकड़ों ट्रैक्टर-ट्रक पत्थर निकाले जा रहे हैं। कायदे से ब्लॉक के अलावा मार्बल के खण्डे और मेसनरी स्टोन निकासी पर रॉयल्टी लेने का प्रावधान है, लेकिन ठेका फर्म से जुड़े लोग मार्बल ब्लॉक के तो रवन्ने से निर्गमन करवा रहे हैं, लेकिन खंडे व मेसनरी पत्थर निकासी के एवज में स्टॉक पर्ची काटकर नाजायज वसूली करते हुए रोज सैकड़ों ट्रैक्टर-ट्रकों की रवानगी करा रहे हैं। नोटिस के जरिए बना रहे दबाव

दूसरी ओर, ठेका फर्म ब्लॉक और खण्डे की फिक्स रॉयल्टी का पैसा खनन विभाग में जमा करवाकर मस्त है। हालांकि इसमें भी देरी पर जब-तब विभाग को नोटिस देकर दबाव बनाते हुए मासिक किस्तें जमा करानी पड़ रही है। खास बात यह कि खनन क्षेत्र में बेजा वसूली का यह काम विभाग की निगाह में है। पुलिस भी जानती है, लेकिन कहीं कोई धरपकड़ या कार्रवाई नहीं हो रही। 200 ट्रैक्टर के, 500 रुपए प्रति ट्रक दो और ले जाओ

बांसवाड़ा-पालोदा मार्ग पर यहां करणा घाटी होते हुए माइनिंग एरिया में प्रवेश करते ही सुबह से लेकर शाम तक पत्थर लदे सैकड़ों ट्रैक्टर-ट्रक देखे जा सकते हैं। तालाब के आगे किनारे बंद हो चुके एक होटल के भवन पर रॉयल्टी वसूली के नाम पर चंद युवा बैठे मिल रहे हैं जो स्टॉक पर्ची थमाकर रुपए वसूलते हैं। पत्रिका ने उदयपुर मार्ग पर पत्थर लाने के बाद आधा दर्जन चालकों से बात कर रॉयल्टी वसूली सम्बंधित कागज के बारे में जानकारी जुटाई। इनमें कुछ ने स्टॉक पर्ची बताई तो कुछ ने शाम तक 3-4 ट्रैक्टर-ट्रैक्टर ले जाने के बाद इक_ा हिसाब करने की बात कही। लठैत करते कुचलने की कोशिश

स्टॉक पर्ची के खेल की तह तक पहुंचने के लिए मौके पर पहुंचे तो यहां माफियाओं के लठैत पीछे पड़ गए। जुबानी धमकी दी। इधर ठेकेदार के तथाकथित आदमी ने एक अन्य घटना में ट्रैक्टर का स्टेयरिंग थामा और ओवरटेक करते हुए एक बाइक सवार को कुचलने की कोशिश की। बेहिसाब वसूली, कोई रिकॉर्ड नहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पालोदा-उदयपुर मार्ग के दीगर हिम्मतसिंह का गढ़ा की तरफ जहां अधिकृत नाका है, उधर से भी सैंकड़ों ट्रैक्टर-ट्रक पत्थर अवैध निकाले जा रहे हैं। यहां से मार्बल ब्लॉक और सीमेंट फैक्ट्री ले जाए जाने वाले खंडों को छोडकऱ किसी की रॉयल्टी नहीं कटती। ऐसे में नाजायज वसूली का कोई हिसाब-किताब ही नहीं है। कहने को प्रावधान, कहीं नहीं पालना

इधर, तलवाड़ा मार्बल खनन क्षेत्र में भी यही हाल है। यहां खानापूर्ति भी नहीं होती और अवैध वसूली और निर्गमन अवैध रूप से निर्बाद्ध है। इसे विभाग के अधिकारी भी स्वीकार कर रहे हैं पर कोई जांच और कार्रवाई के लिए आगे नहीं आ रहा। केवल स्टॉक पर्ची से निकासी गलत, करवाएंगे जांच

बांसवाड़ा खनन विभाग के एमई शांतिलाल अहीर का कहना है कि जिले में मार्बल ब्लॉक, खण्डे और डोलोमाइट पर रॉयल्टी वसूली का ठेका गैलेक्सी माइनिंग का है। बिना रॉयल्टी के माल निकासी को लेकर ठेकेदार फर्म प्रतिबंधित है। हर गाड़ी के साथ कन्फर्म रवन्ना और करीबी कांटे पर कंफर्मेशन जरूरी है। स्टॉक पर्ची पर परिवहन तभी सम्भव है, जब साथ मे ट्रांजिट पास भी हो। पालोदा क्षेत्र से अवैध निकासी और वसूली पर जांच करवा रहे हैं। पढ़ना जारी रखे

