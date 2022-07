बांसवाड़ा में इंदिरा रसोई बनी श्रमिकों का सहारा

कोरोना संकट काल में ‘कोई भूखा न सोये’ को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के सभी नगर निकायों में इन्दिरा रसोई योजना शुरू की। इसके तहत बांसवाड़ा जिले की छह नगर पालिकाओं में एक-एक एवं नगर परिषद क्षेत्र में कुल तीन इन्दिरा रसोई शुरू की जो कि आजतक संचालित है। यहां कोई भी व्यक्ति इन्दिरा रसोई पर जाकर सिर्फ आठ रुपए में भोजन कर सकता है। यहां नए बस स्टैंड व खादू कॉलोनी के समीप एवं जिला अस्पताल परिसर में इंदिरा रसोई संचालित है। Indira Rasoi became the support of workers in Banswara

यह भोजन परोसा जाता है इंदिरा रसोई में भोजन का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक एवं शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक है। यहां रसोई में चपाती 250 ग्राम, दाल 100 ग्राम, सब्जी 100 ग्राम, व आचार दिया जाता है। हालांकि राज्य सरकार ने एक भोजन थाली की दर 25 रुपए निर्धारित कर रखी है। जिसमें से आठ लाभार्थी से लिए जाते है तथा 17 रुपए अनुदान राज्य सरकार वहन करती है। इस प्रकार कुल 25 रुपए प्रति थाली का भुगतान रसोई संचालक को किया जाता है लेकिन प्रायोजित भोजन होने पर प्रायोजनकर्ता को 25 रुपए प्रति थाली का ही भुगतान करना होगा।

लक्ष्य की तरफ बढ़ते कदम

आंकड़े बताते है कि जिले में योजना लागू करने के साल यानी वर्ष 20 अगस्त 2020 से 11 जुलाई 2022 तक बांसवाड़ा मेंं 609,000 की तुलना में 722,128 लंच एवं डीनर के पैकेट वितरित किए जा चुके है। यानि कि लक्ष्य से अधिक यानी 127 फीसदी अर्जित किया जा चुका है। कुशलगढ़ में 203,100 की तुलना में 100,125 पैकेट का वितरण हुआ, यानि 54.15 फीसदी ही लोगों ने रसोई का खाना खाया। इसी प्रकार परातपुरा नगर पालिका क्षेत्र में 203,100 की तुलना में 154, 640 पैकेट बिके है। यानी योजना काे 81.82 लोगों ने पंसद किया है।

श्रमिकों को रास आई रसोई बांसवाड़ा शहर में बड़ी संख्या में श्रमिक आसपास के गांवों व कस्बों से आते है। उन्हें महज आठ रुपए में मिलने वाला रसोई का खाना रास आ रहा है। उन्हें भोजन में मनपंसदीदा वैरायटी भी मिल रही है। इसी प्रकार शहर में कई जरूरतमंद व आमजन भी इंदिरा रसोई में पहुंच रहे है। यहां के खाने की गुणवत्ता बेहतर हो इसके लिए जिला कलक्टर प्रकाश चन्द्र शर्मा, सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी व नगर परिषद की संयोजन टीम प्रयासरत है।

योजना को पटरी पर लाने की कलक्टर की पहल नगर परिषद ने सरकारी अफसरों, संगठनों के पदाधिकारियों से अपील की है कि वह परिजनों की वर्षगांठ, जन्म दिवस या अन्य किसी उपलक्ष्य में दोपहर, रात्री या दोनों समय का भोजन प्रायोजित कर सकते है। प्रायोजनकर्ता को योजना निदेशक के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

कोई भूखा न सोये कोई सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी बताते है कि कोई भूखा न सोये योजना सरकार की महत्ती योजना है, आमजन व जरूरतमंदों का जुड़ाव योजना से हो इसके प्रयास किए जा रहे है। भोजन की गुणवत्ता एवं शुद्धता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। शहर में छह और नई इंदिरा रसोई सरकार ने मंजूर की है। शहर एवं जिले में जहां रसोईघरों के प्रति रूझान कम नजर आ रहा है, वहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

सहारा बनी इंदिरा रसोई नगर परिषद के अधिशासी अभियंता पवन नुवाल का कहना है कि कोरोना संकट काल में शहर में श्रमिकों व जरूरतमंदों के लिए मददगार बनी इंदिरा रसोई योजना अब आमजन को भी रास आने लगी है। शहर में छह नई रसोई के लिए स्थान चिंहित कर लिए है। आयुक्त के दिशा निर्देश में जिले की सभी रसोईघरों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है।