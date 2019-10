दशहरा मेले से निकलते युवक पर चाकू से हमला, बड़ी संख्या में गुस्साए लोग पहुंचे थाने

शहर के कुशलबाग मैदान में आयोजित दशहरा मेले से निकलते एक युवक पर रविवार रात कुछ बदमाशों ने चाकू से हमला ( attack from knife in banswara ) कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया ( banswara crime news ) वारदात ( knife attack on man) की जानकारी पर बड़ी संख्या में समुदाय के लोग एकत्रित होकर कोतवाली थाने पहुंचे और पुलिस को रिपोर्ट देने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।