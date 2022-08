स्वच्छ-भारत मिशन में ही शौचालयों पर लटके ताले

स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय के निर्माण पर लाखों रूपए खर्च करने के बावजूद बांसवाड़ा जिले में ग्राम पंचायतों को उनका फायदा नहीं मिल पा रहा है। कई शौचालय बनने के बावजूद उपयोग में नहीं आ रहे है और यहां ताले जड़े है। जिम्मेदार अधिकारी भी महज खाना पूर्ति कर चुप्पी साधे है।

बांसवाड़ा Published: August 04, 2022 12:38:00 pm

स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला परिषद गांवों की सरकार यानी ग्राम पंचायतों के जरिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण गांवों में करा रही है। मिशन के तहत निर्माण कार्यों पर जिला परिषद ने सरकारी खजाने के द्वार भी खोल रखे है। लेकिन सरकार की मंशा के अनुरूप जिले में योजना के तहत काम नहीं हो रहा है।

दो साल में भी लक्ष्य अधूरा आंकड़े बताते है कि जिले में गत दो वित्तीय वर्ष के तय लक्ष्य के अनुरूप सामुदायिक शौचालयों का निर्माण नहीं हो पाया है। वर्ष 20-21 में 419 के लक्ष्य के मुकाबले 398 का ही निर्माण तय समय में हो सका। जबकि वर्ष 21-22 मे 478 के मुकाबले 214 का ही निर्माण कार्य हो सका। इसमें भी हालात यह है कि निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायतों को बजट समेत विभिन्न कारणों से अभी तक सौंप ही नहीं पाई है। ऐसे में शौचालय भवन बनने के बावजूद कई शौचालय भवनों पर ताले लगे हुए है। एक शौचालय पर तीन लाख खर्च जानकारी के अनुसार एक शौचालय पर करीब तीन लाख रुपए की लागत आ रही है। इनमें एक लाख 89 हजार स्वच्छ भारत मिशन योजना, 91 हजार एसफ योजना व तीस हजार रुपए मनरेगा के तहत दिए जाने का प्रावधान है। जानकार बताते है कि निर्माणाधीन शौचालयों का संबंधित विभाग की तरफ से अभी तक निरीक्षण नहीं हो सका है। इसके पीछे यहां शौचालयों पर दिव्यांगों के लिए रेम्प व रैलिंग का निर्माण नहीं होना एवं बिजली व पानी कनेक्शन नहीं होना भी प्रमुख कारण माने जा रहे है। पानी की सुविधा नहीं

ग्राम पंचायत सियापुर के पलोंदरा एवं ग्राम पंचायत ठीकरिया, नवागांव में बने सामुदायिक है। यहां पानी व बिजली कनेक्शन एवं रैलिंग निर्माण नही होने से ताला लगा हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय में पानी की सुविधा नही, जिस कारण शौचालय को बन्द कर रखा है। पांच माह से नहीं खुला ताला

ग्राम पंचायत ठीकरिया के राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निकट बना सामुदायिक शौचालय पर ताला लगा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि शौचालय स्कूल समय पर ही खुलता है। उसके बाद गंदगी ना हो उसके लिए बंद कर दिया जाता है। नवागांव राउमावि परिसर के सामने सामुदायिक शौचालय बना तो दिया है। परन्तु करीब 5 माह से ताला लटका हुआ है। जिस कारण सामुदायिक शौचालय का आमजन के उपयोग में नही आ रहा है। ऐसे में शौचालय का उपयोग न कर पाने से ग्रामीण शौच करने को लाचार हैं। ताला लगाना नहीं उचित

सामुदायिक शौचालय पर ताला लगाना उचित नहीं है। शौचालय सार्वजनिक उपयोग के लिए बने है। इन्हें खुला ही रहना चाहिए। क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर शौचालरों को साफ एवं स्वच्छ रखने की जरूरत है। जिले में वर्ष 2020 एवं 2021 के लक्ष्य को जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रकाश ख्याति, प्रभारी, स्वच्छ भारत मिशन

........................ सामुदायिक शौचालय की िस्थति: वर्ष 2021-22 पचायत समिति लक्ष्य शेष

आनन्दपुरी 40 29 अरथूना 33 16

बागीदौरा 38 26 बाँसवाड़ा 48 21

छोटी सरवन 27 05 गांगड़तलाई 36 22

गढ़ी 50 12 घाटोल 72 50

कुशलगढ 56 12 सज्जनगढ़ 43 29

तलवाडा 35 15 पढ़ना जारी रखे

