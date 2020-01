बांसवाड़ा : चिकित्सा अधिकारी और लैब टेक्नीशियन 9 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, एसीबी की बड़ी कार्रवाई

साफ सफाई के बिलों का भुगतान और संतोषजनक प्रमाण पत्र देने की एवज में मांगी रिश्वत