नए साल पर पुलिस लाइन के पास चल रहे नकली घी के कारोबार का भंडाफोड़, नामी कंपनी के डिब्बों में 1500 लीटर नकली घी बरामद

nakali ghee in dungarpur, fake ghee in banswara, fake ghee in rajasthan : तेल में वनस्पति घी और रसायन मिलाकर बनाते थे घी, दुकान के साथ-साथ गोदाम पर भी छापा, बड़ी मात्रा में नकली घी, उपकरण, रसायन बरामद