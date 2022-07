बांसवाड़ा से लोगों का पलायन, गुजरात व एमपी में नया ठिकाना

Migration of people from Banswara, new location in Gujarat and MP बांसवाड़ा अपार संभावनाओं के उपरांत भी अंचल औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। सरकारी स्तर पर भी कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर नियमित स्थायी रोजगार नहीं मिलने पर हजारों लोग परिवार के भरण पोषण के लिए पड़ोसी राज्यों में पलायन को मजबूर हैं।

बांसवाड़ा Published: July 20, 2022 07:04:20 pm

Migration of people from Banswara, new location in Gujarat and MP बांसवाड़ा जिले में माही का भरपूर पानी और वनोपज, कृषि की दृष्टि से समृद्ध होने के बाद भी वागड़ अंचल औद्योगिक विकास से दूर है। अपार संभावनाओं के उपरांत भी अंचल औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। सरकारी स्तर पर भी कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर नियमित स्थायी रोजगार नहीं मिलने पर हजारों लोग परिवार के भरण पोषण के लिए पड़ोसी राज्यों में पलायन को मजबूर हैं।

बांसवाड़ा में रीको के क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन बांसवाड़ा सहित डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले आते हैं। बांसवाड़ा में दो बड़े औद्योगिक घरानों की धागें और कपड़ें से संबंधित इकाइयां हैं। एक सीमेंट निर्माण की बड़ी इकाई है। मार्बल उद्योग फल फूल रहा है। वहीं डूंगरपुर में भी एक मिल है। इनकी स्थापना के वर्षों बीतने के बाद से बड़ा उद्योग नहीं लगा है। जिससे यहां रोजगार के स्थायी स्रोत उत्पन्न हो सकें। दस औद्योगिक क्षेत्र अधीन रीको के अधीन बांसवाड़ा में पांच औद्योगिक क्षेत्र विकसित हैं, जिनमें पीपलवा, ठीकरिया, कुशलगढ़,घाटोल और परतापुर सम्मिलित हैं। वहीं डूंगरपुर में डूंगरपुर, सागवाड़ा व बिछीवाड़ा तथा प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ व प्रतापगढ़ विस्तार सम्मिलित हैं। रीको औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध भूखंड आवंटन तक सीमित है। जानकारी के अनुसार रीको में 460 से अधिक यूनिट्स हैं, जो विभिन्न उद्योगों से संबंधित हैं, किंतु इनमें कई बंद भी हैं। यह इकाइयां संचालित जिले में कपड़ा व धागा निर्माण के अतिरिक्त मार्बल, फूड प्रोडक्ट्स, होजरी व गारमेंट्स, सोप स्टोन, मशीनरी व पाट्र्स, दाल मिल्स, चमड़ा, केमिकल, रिपेयरिंग और सर्विंसिंग, नॉन मेक्टालिक, मेटल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रीकल्स मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्यूपमेंट, अगरबत्ती निर्माण आदि से जुड़ी इकाइयां संचालित हैं। वहीं उद्योग विभाग के पास जिले में उद्योगों की कुल इकाइयों का आंकड़ा नहीं है। उद्योगों के पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन होने और पंजीकरण के बाद ऑनलाइन स्वीकृति मिलना इसका प्रमुख कारण है। उद्योग विभाग में 2016.17 तक विभिन्न उद्योगों की 4974 इकाइयां पंजीकृत थीं। गुजरात, महाराष्ट्र ही आसरा बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और रोजगार का स्थायी स्रोत नहीं होने से ग्रामीण इलाकों से हजारों लोग परिवार का भरण पोषण करने गुजरात और महाराष्ट्र के बड़े शहरों में पलायन करते हैं। आजीविका ब्यूरो के अनुसार कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ इलाकों से करीब 80 प्रतिशत लोग पलायन करते हैं। इनमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं। भूमि आवंटन नहीं राज्य सरकार ने छोटी सरवन क्षेत्र में भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की बजट में घोषणा की थी, किंतु भूमि आवंटन नहीं होने से यह मूर्त रूप नहीं ले पाया है। हालांकि दानपुर में पूर्व में आरवीवीएनएल को आवंटित की जाने वाली भूमि देने को लेकर प्रस्ताव दिया गया है, किंतु इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। इतनी भूमि अवाप्त 620.19 एकड़ भूमि बांसवाड़ा में 327.37 एकड़ भूमि डूंगरपुर में 076. 17 एकड़ भूमि प्रतापगढ़ में 1023. 73 एकड भूमि कुल इनका कहना है अंचल में वृहद औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता नहीं हो रही है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, स्कील लेबर, मैनपावर, रेलवे आदि की कमी से भी औद्योगिक विकास पर असर पड़ रहा है। बीएस निमेश, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको बांसवाड़ा। पढ़ना जारी रखे

