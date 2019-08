आधी रात में सूनसान जगह पर फटा बस का टायर, अचानक बस में चढ़े बदमाश और लड़कियों व महिलाओं के साथ की छेड़छाड़

- Bus Stopped On The Way, Molestation with women

- रात में टायर फटने से बस रुकी तो सवारियों से अभद्रता

- कुहालाघाटी पर हुई वारदात, चालक का मोबाइल छीना

- एक जने को दबोचा, साथियों की तलाश जारी