राजस्थान में मानसून की दस्तक के साथ ही झमाझम बारिश, बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक

राजस्थान में मानसून की दस्तक के साथ ही झमाझम बारिश, बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक

Heavy rain forecast in Rajasthan : राजस्थान में मानसून ( Monsoon Rain in Rajasthan ) की दस्तक के साथ ही पहले सप्ताह में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार रात से ही बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ( IMD ) ने भारी बारिश की चेतावनी ( Heavy Rain in Rajasthan ) दे दी थी।