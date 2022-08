सांसद कनकमल कटारा बोले, खोलेंगे विकास की राह

बांसवाड़ा Published: August 01, 2022 02:12:00 pm

बांसवाड़ा-डूंगरपुर क्षेत्र के लिए परमाणु बिजलीघर का काम प्रगति पर है। इसके लिए बड़ा बजट दिया है और 2024 तक इसका मुख्य कार्य आरंभ होने की िस्थति में है। दोनों जिलों को घरों में किचन तक गैस पाइप लाइन से जोड़ने की योजना में जोड़ा है। एनएच की सड़कों के करोड़ों के काम चल रहे हैं। बाइपास को मंजूरी मिली है, ताकि सुचारू आवागमन हो सके। पीएम आवास में 27 अरब रुपए व्यय हुए हैं। सांसद कनकमल कटारा ने शनिवार को बांसवाड़ा दौरे पर राजस्थान पत्रिका से यह बात कही। उनसे बातचीत के मुख्य अंश निम्न है।

सांसद कनकमल कटारा

सवाल : आपके कार्यकाल की विशिष्ट उपलिब्ध क्या है ?

कटारा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बागडोर संभालने के बाद देश ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। आदिवासी क्षेत्र में विकास के काम हुए हैं। सांसद कोटे से बांसवाड़ा-डूंगरपुर क्षेत्र में विकास की नई राह खुलेगी। सवाल: आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा किस िस्थति में है ?

कटारा: भाजपा सभी वगोZं को साथ लेकर चलती है। कोई भेदभाव नही करती है। चुनाव में परििस्थतियां अलग हो जाती हैं। लोग इसे किस तरह लेते हैंं, वातावरण किस प्रकार का है, यह महत्वपूर्ण होता है। पीएम जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, उसे जनता के बीच लेकर जाएंगे। जनता को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि मोदी के नेतृत्व में ऐसा काम हुआ है, जो कभी भूतकाल में नहीं हुआ और भविष्य में भी नहीं होगा। स्पष्ट है कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने के साथ बांसवाड़ा-डूंगरपुर की सभी सीटों पर पार्टी को जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। सवाल : प्रदेश की कानून व्यवस्था पर क्या कहना है ?

कटारा: प्रदेश में गृहमंत्रालय का जिम्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं देख रहे हैं। वे कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। बदतर िस्थत होती जा रही है। तुष्टिकरण की नीति के कारण वे डूबने वाले हैं। गत दिनों में जो हालात विभिन्न जिलों में सामने आए, वह नियंत्रण से बाहर हैं। न कार्रवाई कर पा रहे हैं, न दोषियों को सजा देने का कोई कदम उठाया है। प्रदेश में जंगलराज जैसे हालात है। इसका उदाहरण बांसवाड़ा में महिला को पेड़ से बांधकर पीटने की घटना है, जिससे लगता है कि लोगों में कानून का कोई डर नहीं है। सवाल : राज्य सरकार का कामकाज कैसा है?

कटारा: राज्य में विकास पूरी तरह से ठप है। साढ़े तीन साल का समय आपसी झगड़ों के कारण सरकार बचाने में ही निकल गया। पूर्व सरकार की योजनाओं के नाम बदलने का काम किया है। कानून व्यवस्था तो बिगड़ी हुई है ही, परीक्षाओं में नकल के मामलों और परीक्षाएं स्थगित होने से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। बजट घोषणाओं को पूरा करने के दावे हवाई हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में कांग्रेस सरकार पूरी तरह विफल है। सवाल : राष्ट्रपति पर अमर्यादित टिप्पणी पर क्या, कहेंगे ?

सांसद : कांग्रेस सांसद चौधरी की अमर्यादित टिप्पणी महिला और आदिवासी समाज के साथ ही देश का अपमान है। चौधरी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को संसद में माफी मांगनी चाहिए। चौधरी के बयान से स्पष्ट है कि आदिवासियों के साथ कांग्रेस ने छलावा और धोखा किया है।

