अब 'श्री' अन्न की 'जय', मिलावटियों की होगी 'पराजय'

'शुद्ध आहार, मिलावट पर वार' अभियान: चिकित्सा विभाग ने आमजन को सेहत के प्रति सावचेत करने की नई शुरुआत, मिलावट की सूचना देने वालों को 51 हजार

मोटे अनाज को बढ़ावा देने व मिलावटियोंं पर नकेल कसने के लिए सरकार अब नई तैयारी में जुट गई है। आमजन को सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए चिकित्सा विभाग लोगों को ना सिर्फ 'श्री' अन्न (मोटा अनाज- मिलेट्स ) के सेवन के फायदों के बारे में बताएगा बल्कि मिलावट खोरों पर भी शिकंजे की तैयारी का विभाग ने खाका खींच लिया है। इतना ही नहीं विभाग के द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुधार की दिशा में प्रयास कर रहा हैं। प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभाग ने 'शुद्ध आहार, मिलावट पर वार' अभियान शुरू किया है। गुरुवार से शुरू किए गए अभियान को सफल बनाने के लिए सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। खास बात ये है कि यदि कोई विभाग काे मिलावट की सूचना देगा तो उसे 51 हजार रुपए इनाम दिया जाएगा।