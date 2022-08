पत्रिका ने उठाया मामला, खुले शौचालय के ताले

बांसवाड़ा Published: August 08, 2022 01:38:26 pm

patrika raised the matter, the locks of the open toilet स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत लाखों की लागत से निर्माण होेने के बावजूद जिले की कई ग्राम पंचायतों पर ताले लटके हुए है। पत्रिका ने मामला उठाया तो जिला प्रशासन सकते में आया।

जिला परिषद बांसवाड़ा ने विकास अधिकारी बांसवाड़ा को पत्र लिख कर ठीकरिया, पलोदरा, नवागांव में सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण के लिए टीम गठित की। जिसमे वरिष्ठ सहायक दर्शन पण्ड्या, सहायक विकास अधिकारी हरीश सोनी, एसबीएम ब्लॉक समन्वयक राकेश कलाल निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान पलोदरा में बने सामुदायिक शौचालय का ताला खुलवाया। पानी की व्यवस्था नहीं होने पर संबंधित कार्मिक को पाबंद जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था करने को कहा गया। नवागांव में बंद शौचालय शनिवार से खुलवाने के लिए सरपंच को पाबंद किया। ठीकरिया में शौचालय में बिजली कि व्यवस्था करने के लिए पाबंद किया। उल्लेखनीय यह है कि गत 04 अप्रैल 2022 को राजस्थान पत्रिका में स्वच्छ भारत मे शौचालय पर लटके ताले, नहीं हो सके कनेक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित हुई थी। जिसके बाद अधिकारियों ने फील्ड में जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान नवागांव में सरपंच शंकर मकवाना, उप सरपंच अशोक कलाल, राहुल जोशी, ठीकरिया में नारेंग डोडियार, कनिष्ठ लिपिक समीर खान आदि उपस्थित रहे। पढ़ना जारी रखे

