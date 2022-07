साहेब , बांसवाड़ा शहर हमारा है, हमें संवारना है

बांसवाड़ा Published: July 16, 2022 05:18:57 pm

नरेन्द्र वर्मा. वागड़ की धरा का शहर बांसवाड़ा आदिवासी की कला एवं संस्कृति को समेटे हुए हैए वक्त के साथ शहर विकास करवट भी ले रहा है। गत एक दशक में यहां की जीवन शैली बदलने के साथ ही यहां की व्यवस्थाओं में भी बड़ा बदलाव आया है यूं कहे कि आधुनिकता एवं देश में हो रहे विकास की चमक भी यहां नजर आने लगी है। बदलती तस्वीर के पीछे औद्योगिक विकास, राजनीतिक जागरूकता, शैक्ष णिक स्तर का ऊंचा होना, सामाजिक उत्थान का मुख्य कारण माना जा सकता है।

सामूहिक प्रयास एवं एकजुटता के बूते आए व्यापक बदलाव से अब महज आदिवासी क्षेत्र का होने की लगी बड़ी छाप भी भी धीर.धीरे सिमटने लगी है। इसके स्थान पर विकास का व्यापक दायरा खिंचता नजर आ रहा है। देश की बड़ी परियोजना में शामिल माही बांध परियोजना एवं विश्व प्रसिद्ध देव स्थल त्रिपुरा सुन्दरी भी बांसवाड़ा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में मिल का पत्थर साबित हो रहे है। Sir, the city of Banswara is ours, we have to beautify तमाम अच्छे संकेत के बावजूद शहर का सर्वांगीण विकास के पथ पर मजबूती से कदम बढ़ाना भी कम चिंतनीय नहीं है। शहर में भीड़े भरे प्रमुख चौराहा व सार्वजनिक स्थलों के हाल कही अ धिक बुरे है। यहां ट्रैफिक व्यवस्था मानो सोयी हुई है। अ धिकांश चालक मनमर्जी के मालिक है। जहां चाहाए वहां मुड़ गए। ट्रेफिक पुलिस की मुस्तैदी भी कही नजर नहीं आती। पटरी से उतरती इसी व्यवस्था के चलते प्रताप सर्किल पर भीड़ के बीच गत दिनों भारी वाहन ने स्कूटी सवार अध्यापिका को कुचल दिया। किसी जमाने में देश के वरिष्ठ नेताओं की आम सभाओं एवं गरिमायी आयोजनों की रौनक से घिरे रहने वाले कुशलबाग स्वयं अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने को मजबूर है। यह शहर का प्रमुख मैदान अब चौपाटी एवं अतिक्रमण में सिमटता जा रहा है। कईयों ने यह मैदान ड्राईविंग प्र शिक्षण केन्द्र ही बना दिया है, कुछेक के लिए यह मैदान आम रास्ता बन चुका है। हालांकि नगर परिषद ने कुशल बाग को शहर का हद्य स्थली बनाने के लिए बड़ी कार्ययोजना कागजों में उकेर रखी है, लेकिन योजना के अमलीजामा पहनाने तक नगर परिषद को ही इस मैदान के रखरखाव के प्रति गंभीरता दिखानी होगी। सडक़ें शहर के विकास का आइना होती है, लेकिन हमारे शहर का यह आइना धुंधला रहा है। बारिश ने कई हिस्सों में सडक़ को उधड़ रखा है यहां फिर गड्ढों का जाल बिछा रखा है। चालक परेशान व राहगीर हैरान है। लेकिन संबं धित विभाग अपनी जिम्मेदारी से मुह ही मोड़ नजर आ रहे है। विकास के परिचायक बन रही सीवरेज एवं वाटर लाइन परियोजना पर ठिकरा फोड़ते हुए अपनी जनता के प्रति जिम्मेदारी से बचे हुए है। बिजली संकट किसी से छिपा हुआ नहीं, बिजली कब गुल हो जाएए यह भी किसी को पता नहीं है। जिस तरह से अंधड एवं हल्की बारिश में घंटों बिजली गुल हो रही है और लाइनों में फाल्ट आ रहे है व लाइनें टूट कर गिर रही है। उससे यही लगता है कि वर्ष पर्यंत अजमेर डिस्कॉम का रख रखाव अ भियान महज कागजों में ही चल रहा है। संबं धित विभाग भी सेवा प्रदाता एजेंसी सिक्योर के भरोसे ही बैठी है और जनता से तो मानो मुख ही मोड़ लिया है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के लिए प्रदेश में डूंगरपुर मॉडल जिले के रूप में उभरा है, लेकिन पड़ोसी जिला होने के बावजूद हमारा जिला कुछ सबक नहीं ले पाया। नई हो या पुरानी आबादी ए गंदगी के ढेर कही भी मुंह चिढ़ाते नजर आ जाएंगे। नालियां तो मानों कीचड़ में ही दब कर छटपटा रही है। शहर के पार्कों भी अपनी बेबसी के तले मुरझाए हुए है। चिकित्सा एवं पेयजल सेवा को लेकर भी आमजन में शिकवें व शिकायतें है। पुलिस कुछ विशेष मौकों पर सफलता दर्ज कर अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन जिले के पुलिस थानों में परिवादी भी न्याय व जल्द राहत को तरस जाता है। सरकारी विभागों में भी अ धिकारी व स्टाफ के समय पर सीट पर नहीं मिलने और उनकी पीड़ा का हरण समय रहते नहीं होने का गुब्बारा जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक के समक्ष फुटता नजर आता है। खिंचाई होती है तो सरकारी करिंदे नफरी का टोटा व संसाधनों की कमी का दुखड़ा रो देते है। यह वह बड़ी ऐसी समस्या है जो कि शहर के विकास में बाधक साबित हो रही है। जरूरत पुलिस व प्रशासन को जनता के सुख व दुख में सहभागिता बनने की है, जिले को एक नहीं दो मंत्रियों की सौगात राज्य केबिनेट में मिलना भी जिले के लिए कम सौभाग्य की बात नहीं है। ऐसे में जनप्रति नि धियों का दा यित्व भी शहर एवं जिले के लिए कही अ धिक बढ़ जाता है। वही जनता भी यह समझे की यह शहर उनका हैए उन्हें ही संवारना है और विकास के पथ पर ले जाना है। यह हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। पढ़ना जारी रखे

