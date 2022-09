जनाब, यह कश्मीर नहीं- चाचाकोटा है

बांसवाड़ा Published: September 03, 2022 10:45:32 pm

नरेन्द्र वर्मा । बांसवाड़ा. जिला मुख्यालय से करीब बारह किलोमीटर दूर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चाचाकोटा है। माही व गेमन बांध की अथाह जलराशि से घिरे टापूओं में जीवन बसा हुआ है, यहां मीलों दूर तक हरियाली बिखरी हुई है, हरी भरी घाटियां यहां लोगों को खास आकर्षित करती है। यहां अब कैम्पियन के लिए दूरदराज से पर्यटक भी आने लगे है।

बारिश में चहुंओर हरियाली की चादर मानसून के परवान चढ़ने पर माही डेम व उसके बेक वाटर क्षेत्र में प्रकृति रच बस जाती है, ऐसा लगता है फिर जैसे यहां कश्मीर व शिमला की वादियां उतर आई हो। कांकनसेजा से लेकर चाचाकोटा गांव तक एक ही बारिश में धरा पर चहुंओर हरियाली की चादर बिछ जाती है। सावन हो या भादो यहां प्रकृति का खूबसूरत नजारा देखने के लिए लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। छुट्टियों में तो यहां मेला लग जाता है।

बिजली व पानी का संकट, सुरक्षा भी नहीं बाहुबली कॉलोनी निवासी राकेश माहेश्वरी बताते है यहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है। खास कर क्षेत्र में सड़क, बिजली के साथ ही पीने के पानी का संकट है। आपदा प्रबंधन के पुख्ता बंदोबस्त नहीं है। अस्थाई पुलिस चौकी भी क्षेत्र में नहीं है। अच्छा रेस्टोरेंंट एवं टूरिस्ट केन्द्र भी यहां होना चाहिए। यहां अवैध रूप से नौकायान करवाई जा रही है, इसे रोका जाना चाहिए। गड्ढें-कंकरीट दे रहें जोखिम

न्यू हाउसिंग बोर्ड के हेमंत बुंदेला बताते है शहर एवं कांकनसेजा की तरफ से चाचाकोटा जाने वाली सड़क बदहाल है। कई हिस्सों में टूटी होने के साथ ही सड़क धंस चुकी है। यहां उभरे गहरे गड्ढें हादसों को न्योता दे रहे है। सड़क पर फैली कंक्रीट फिसलन बढ़ा रही है। रास्ता दुर्गम होने से स्वर्ग सा नजारा देखने के लिए पर्यटकों को भारी खतरा भी उठाना पड़ रहा है। पथरीली सडक़ होने के कारण यहां गाडी का टायर पंचर होने की आशंका भी बनी रहती है। अफसर व नेता दे जाते हैं आश्वासन क्षेत्र के लोग बताते है कि यहां आला अधिकारी आते है, लेकिन खूबसूरती निहार कर चलें जाते है। जनप्रतिनिधियों ने भी चुनाव में विकास के कई आश्वासन दिए है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज ने वर्ष 2007 में कांकनसेजा गांव के पास एक टापू में रात्रि विश्राम किया था, उस समय क्षेत्र की सड़कों का डामरीकरण किया गया था। इसके बाद किसी ने भी क्षेत्र की सड़कों की सुध नहीं ली। यहां माही डेम से कांकनसेजा गांव की करीब सात किलोमीटर की सड़क में गड्ढे व बिखरी कंकरीट ही कई हिस्सों में बची है। राज्य सरकार को भेजा है प्रस्ताव

जिले में पर्यटन स्थलों को विकसित करने, प्रसिद्ध स्थलों के विकास एवं सुविधाओं सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। शहर में कई पर्यटन स्थलों की पहचान के लिए साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। यहां लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है।अनिल तलवाडि़या, पर्यटन अधिकारी, बांसवाड़ा पढ़ना जारी रखे

