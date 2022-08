बांसवाड़ा में कही त्रिकोणीय, तो कही सीधा मुकाबला

बांसवाड़ा Published: August 22, 2022 11:11:01 pm

बांसवाड़ा के राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव को लेकर सोमवार को ढोल-ढमाकों के साथ छात्र संगठनों की ओर से नामांकन दाखिल किए गए। इस बार अजाजजा छात्रसंघ व एनएसयूआई गठबंधन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ-साथ पहली बार भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने भी चुनावी मैदान में दम खम ठोका है। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में पहली बार हो रहे चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला है। श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय, हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय सहित देहात के कॉलेजोंं में भी नामांकन दाखिले को लेकर उत्साह बना रहा। इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्यक्ष का ही मतदान होगा। अन्य पदों पर एक ही आवेदन प्राप्त होने से निर्विरोध निर्वाचन होना तय है। मंगलवार सुबह 10 से 11 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 2 तक नाम वापसी का समय है। इसके बाद चुनावी तस्वीर साफ हो जाएगी।

बांसवाड़ा में कही त्रिकोणीय, तो कही सीधा मुकाबला

छात्रसंघ चुनाव को लेकर सुबह दस से तीन बजे तक नामांकन दाखिल करने का समय तय था। इससे पहले ही छात्र संगठनों के कार्यकर्ता तय स्थान पर एकत्रित होने के बाद ढोल के साथ रैली निकालकर विवि व कॉलेजों के बाहर एकत्र होना शुरू हो गए थे। अपने-अपने प्रत्याशियों के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन करते कार्यकर्ता नारेबाजी करते दिखे। वहीं नामांकन के पहले और बाद में प्रत्याशियों को कांधे पर उठाकर नृत्य भी करते रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद भी छात्रों का हुजूम कॉलेजों के बाहर डटा रहा। इस दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। ................................. जीजीटीयू में यह स्थिति जीजीटीयू में एबीवीपी से सुनील सुरावत ने अध्यक्ष, नेहा राव ने उपाध्यक्ष, सलोनी टेलर ने महासचिव व अनिल पटेल ने संयुक्त सचिव पद के लिए नामांकन भरा। गठबंधन से भगवतीलाल कटारा ने अध्यक्ष, मुन्ना ने उपाध्यक्ष, कैलाशचंद्र मईड़ा ने महासचिव व मदनी मुकद्दस खान ने संयुक्त सचिव पद से पर्चा दाखिल किया। यहां बीपीवीएम की ओर से राहुल डामोर ने अध्यक्ष के लिए पर्चा भरा। शेष पदों के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया। शोध प्रतिनिधि के लिए भी कोई नामांकन नहीं आया। विवि प्रतिनिधि के रूप में कुश नागर, हिनल परमार, विषय प्रतिनिधि में एलएलएम में दशरथ मईड़ा व गणित में शिवांगी राव ने ही नामांकन दाखिल किया। इनका निर्विरोध निर्वाचन तय है। ................................. यहां अध्यक्ष का ही चुनाव जीजीटीयू के संघटक कॉलेज अभियांत्रिकी महाविद्यालय में अध्यक्ष के लिए ही चुनाव होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. मनोज पंड्या ने बताया कि यहां उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, विवि प्रतिनिधि व कक्षा प्रतिनिधि के लिए क्रमश: अनिल कुमार रावल, राहुल राठौड़, निलेश कुमार सरपोटा, रचित जैन, पार्थसारथी रंजन ने ही नामांकन भरा, जिससे उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। यहां अध्यक्ष के लिए अम्बर राज व रेहान लखारा ने पर्चे भरे हैं। ................................. एसजीजी में यह उम्मीदवार जिले के सबसे बड़े श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी से अध्यक्ष के लिए आनंद निनामा, उपाध्यक्ष के लिए कविता डामोर, महासचिव के लिए हर्ष पंचाल व संयुक्त सचिव के लिए राहुल डिंडोर उम्मीदवार हैं। गठबंधन से इन पदों पर बादल बामनिया, दिलीप निनामा, राकेश कटारा तथा सुशील मईड़ा व बीपीवीएम से देवेन्द्र मकवाना, राजू निनामा, सागर कुमार चरपोटा व दशरथ डिंडोर प्रत्याशी हैं। ................................. गर्ल्स कॉलेज में यह है मैदान में हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय में गठबंधन से अध्यक्ष के लिए प्रसन्नलता गरासिया, उपाध्यक्ष के लिए मनीषा कुमारी डोडियार, महासचिव के लिए हेनी कंसारा व संयुक्त सचिव के लिए नीना मईड़ा ने नामांकन दाखिल किया। यहां विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष के लिए श्यामा निनामा, उपाध्यक्ष के लिए कला निनामा, महासचिव के लिए मानवीसिंह, संयुक्त सचिव के लिए प्रमिला चरपोटा ने पर्चा भरा। बीपीवीएम की ओर से अध्यक्ष के लिए इतरी मईड़ा, उपाध्यक्ष के लिए वसुंधरा डामोर व संयुक्त सचिव के लिए अंजना खराड़ी ने पर्चा दाखिल किया। ................................. यहां भी पर्चे दाखिल कुशलगढ़. मामा बालेश्वर दयाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशलगढ़ में सोमवार को नामांकन दाखिल किए गए। प्राचार्य डॉ. लक्ष्मणलाल परमार ने बताया कि नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शांतिपूर्ण हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी महेन्द्र कुमार देपन ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए करण खडिय़ा, हिमचंद खडिय़ा, हेमचंद निहरता व मनीष मुनिया, उपाध्यक्ष के लिए सुषमा राणा, राजेश कटारा व राकेश भाभोर ने नामांकन पेश किया। महासचिव के लिए संतोष, विकेश कटारा व पप्पू डामोर तथा संयुक्त सचिव के लिए अश्विन डामोर, रक्षा मईड़ा, सुनील मईड़ा ने पर्चा भरा। कक्षा प्रतिनिधि के लिए एक ही आवेदन प्राप्त हुआ। राजकीय कन्या महाविद्यालय कुशलगढ़ से एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ। कन्या महाविद्यालय में कक्षा प्रतिनिधि पद के ही चुनाव होने हैं।

इनका यह दावा इधर, विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दिनेश राणा ने दावा किया कि परिषद से जीजीटीयू में तीन कक्षा प्रतिनिधि निर्विरोध चुने जाएंगे। अभियांत्रिकी महाविद्यालय में उपाध्यक्ष अनिल कुमार, महासचिव राहुल राठौड़ व संयुक्त सचिव निलेश कुमार चरपोटा का भी निर्विरोध निर्वाचन तय है। एसजीजी में कशिश प्रजापत व साक्षी मीणा कक्षा प्रतिनिधि में निर्विरोध जीते हैं। पढ़ना जारी रखे

