कुवैत से पति के आने के बाद ही सोनल व उसके बेटे का हो सकेगा अंतिम संस्कार

बांसवाड़ा। जिले के लोहारिया थाना अंतर्गत लसाड़ा में मंगलवार सुबह डंपर की टक्कर के बाद तालाब में गिरी कार में सवार तीन जनों की मौत की घटना के दूसरे दिन भी बांसवाड़ा का डडूका व डूंगरपुर का अमृतिया गांव नहीं उभर पाया। हादसे में मां-बेट की मौत के बाद शव अभी भी सागवाड़ा में रखे हुए है। मृतका के पति के कुवैत से लौट आने पर शवों का आंतिम संस्कार हो सकेगा।

बांसवाड़ा Published: September 07, 2022 12:56:24 pm

बांसवाड़ा। जिले के लोहारिया थाना अंतर्गत लसाड़ा में मंगलवार सुबह डंपर की टक्कर के बाद तालाब में गिरी कार में सवार तीन जनों की मौत की घटना के दूसरे दिन भी बांसवाड़ा का डडूका व डूंगरपुर का अमृतिया गांव नहीं उभर पाया। हादसे में मां-बेट की मौत के बाद शव अभी भी सागवाड़ा में रखे हुए है। मृतका के पति के कुवैत से लौट आने पर शवों का आंतिम संस्कार हो सकेगा।

कुवैत से पति के आने के बाद ही सोनल व उसके बेटे का हो सकेगा अंतिम संस्कार

पुलिस के अनुसार डूंगरपुर के अमृतिया निवासी हरवीरसिंह (42) वर्ष पुत्र तेजसिंह चुंडावत कार से आसपुर से बांसवाड़ा जा रहा था। उसके साथ रिश्तेदार बांसवाड़ी की डडूका निवासी सोनल कुंवर (30) पत्नी गजेन्द्रसिंह सोलंकी व उसका बेटा परमजीतसिंह उर्फ पीटर (7) भी था। मंगलवार सुबह लसाड़ा के समीप तेज गति से आ रहे डंपर ने पीछे से कार को टक्कर मार दी। कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल को तोड़ते हुए सडक़ किनारे तालाब में जा गिरी। घटना में कार में सवार तीनों की मौत हो गई।

बहू- पोते की मौत की भनक नहीं लगने दी

डडूका निवासी मां-बेटे की मौत के बाद पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। हादसे के बाद देवझूलनी एकादशी की शोभायात्रा का कार्यक्रम भी निरस्त कर दिया गया। इधर, मृतका सोनल कुंवर के पति के कुवैत में होने से घर में वृद्ध सास-ससुर ही हैं। दोनों को बहू व पोते की मृत्यु होने की भनक तक नहीं लगने दी है। दोनों के शव सागवाड़ा में ही रखे गए हैं। मृतका के पति के आने के बाद ही शव गांव लाए जाएंगे। मृतका के श्वसुर सज्जनसिंह माही परियोजना से सेवानिवृत्त हुए हैं। सज्जनसिंह और सास कैलाश कुंवर दोनों गजेंद्रसिंह के साथ ही रह रहे हैं। मृतका की एक पुत्री ध्रुवी अपने ननिहाल में रहकर कक्षा तीसरी में अध्ययनरत है। सोमवार को मनाया था जन्मदिन हादसे का शिकार हुए सात साल के परमजीतसिंह का सोमवार को ही जन्मदिन मनाया था और अगले ही दिन हादसे में उसकी मौत हो गई। बताया गया कि मृतका सोनल कुंवर का पति गजेंद्रसिंह कुवैत में है। उसके आने के बाद ही मृतका व बेटे परमजीत के शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसकी बेटी गांव गढ़ानाथजी में मामा के पास रहती है। वहीं जिले के अमृतिया निवासी मृतक हरवीरसिंह का एक बेटा युद्धवीर सिंह (21) और एक बेटी सुमन (18) है। युद्धवीर जयपुर में रहकर रीट की तैयारी कर रहा है। बेटी सुमन प्रथम वर्ष में अध्ययनरत है। हरवीर के पिता सेवानिवृत्त थानेदार हैं। पालोदा पहुंचने से पहले ही हादसा जानकारी के अनुसार हरवीर सिंह अपने किसी काम से बांसवाड़ा जा रहा था। इस दौरान कृष्णा कुंवर अपने पीहर गढ़ानाथजी गई थी और उसे डडूका ससुराल लौटना था। मृतका के पिता महिपालसिंह ने हरवीर सिंह को बेटी और नाती को उसके ससुराल छोडऩे को कहा । वहीं मृतका के जेठ उन्हें लेने पालोदा तक आ रहे थे, किन्तु इससे पहले ही हादसे में तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। नहीं जला गांव में चूल्हा बांसवाड़ा के लसाड़ा में हुए हादसे में निकटवर्ती गांव अमृतिया के जवान बेटे की मौत से उसके परिवार पर मुसीबत का पहाड टूट पड़ा। पूरे इलाके में शोक की लहर छा गई। बड़ी संख्या में लोग अमृतिया पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया।

अमृतिया निवासी हरवीरसिंह का शाम को शव गांव पहुंचने पर कोहराम मच गया। गांव में किसी के घर पर चूल्हा नहीं जला। मृतक के परिवारजनों का रो-रो कर बुरा हाल था। माता-पिता, पत्नी, भाई व बच्चों का विलाप सुनकर लोगों की आंखें नम हो गई। मृतक हरवीरसिंह पारडा ईंटीवार लेम्प्स में व्यवस्थापक था। पिता तेजसिंह सेवानिवृत्त पुलिस उप निरीक्षक हैं। उनका सेवाकाल बांसवाड़ा में ही गुजरा। हरवीर की मृत्यु की खबर मिलते ही क्षत्रिय समाज सहित विभिन्न समाजों के लोग पहुंचे। इसमें क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी सहित सहकारी बैंक के कार्मिक, लेम्प्स व्यवस्थापक आदि सम्मिलित रहे। पढ़ना जारी रखे

