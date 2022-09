पेट्रोल पंप पर फिर सुलग उठी बाइक

The bike smoldered again at the petrol pump बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में मंगलवार को पांच दिन बाद एक और पेट्रोल पम्प पर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के दौरान आग लग गई। आग की घटना से पंप पर अफरातफरी मच गई।यहां मौजूद पम्प कर्मियों ने तत्परता दिखाई और सामूहिक प्रयास करते हुए आग पर काबू पा लिया।

बांसवाड़ा Published: September 21, 2022 01:13:03 pm

The bike smoldered again at the petrol pump बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में मंगलवार को पांच दिन बाद एक और पेट्रोल पम्प पर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के दौरान आग लग गई। आग की घटना से पंप पर अफरातफरी मच गई।यहां मौजूद पम्प कर्मियों ने तत्परता दिखाई और सामूहिक प्रयास करते हुए आग पर काबू पा लिया। The bike smoldered again at the petrol pump

पेट्रोल पंप पर फिर सुलग उठी बाइक

यहां भाग्य सीतामन एचपी पेट्रोल पंप मुंडासेल पर मंगलवार सुबह एक मोटरसाइकिल में आग लग गई। मोटरसाइकिल से आग की लपेट उठती देख कर कर्मचारियों ने तत्परता दिखाई। इनमें से एक कर्मी मोटरसाइकिल को पम्प से हटाते हुए दौड़ के साथ कुछ दूरी पर सुरक्षित स्थल पर ले गया। इसके बाद सभी पम्प कर्मियों ने मिल कर आग पर काबू पाया। The bike smoldered again at the petrol pump उल्लेखनीय है कि घाटोल क्षेत्र में एक सप्ताह के अंदर पेट्रोल पंप पर दुपहिया वाहन में आग लगने की दूसरी घटना है। गत 15 सितम्बर को एक अन्य पम्प पर घटित घटना में भी पम्प कर्मचारी की सूझबूझ से बड़ी घटना होने से बच गई थी। दूसरी तरफ एक ही सप्ताह के दौरान दो पंपों पर एक ही समान घटित हुई घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। The bike smoldered again at the petrol pump पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें