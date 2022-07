जान बचाने को चार घंटे चट्टान पर बैठा रहा दंपती

बांसवाड़ा Published: July 19, 2022 10:55:42 pm

जानकारी के अनुसार नदी किनारे स्थित दूसरे छोर पर स्थानीय लोग मंगलवार सुबह पेड़ों से जामुन तोड़ने गए हुए थे। वापसी के दौरान दौरान नदी में पानी का बहाव तेज हो गया। इस पर रणछोड़ मीना व उसकी पत्नी भुला देवी टापू पर फंस गए। रणछोड़ के दिव्यांग होने एवं दोनों को तैरना नहीं आने पर वह घबरा उठे। दोनों बाद में यहां एक चट्टान पर बैठ गए। साथ गए लोगों ने गांव में जाकर सूचना दी। रमेश कुमार की सूचना पर प्रशासनिक व पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। एसडीएम विजयेश पंड्या, नायब तहसीलदार व थाना टीम भी मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने रेस्क्यू कर दंपती को टापू से सुरक्षित निकाला। इस दौरान भूपेंद्र व्यास, सहित लोगो का भी सहयोग रहा।

