यह झोलाछाप क्लीनिक पर कूट रहे चांदी

This hoax is silver coded on the clinic बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में तीन दिन पूर्व थांदला रोड िस्थत निजी क्लीनिक में झोलाछाप के इलाज में लापरवाही से ढाई साल के मासूम आयुष कटारा की मौत के बाद भी चिकित्सा विभाग गम्भीरता बरतता दिखलाई नहीं दे रहा। क्षेत्र में झोलाछाप के अवैध क्लीनिक जहां-तहां दुकानों की मानिंद चल रहे हैं और इनके संचालक इलाज के नाम पर लोगों की जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं।

बांसवाड़ा Published: July 31, 2022 05:15:55 pm

This hoax is silver coded on the clinic बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में तीन दिन पूर्व थांदला रोड िस्थत निजी क्लीनिक में झोलाछाप के इलाज में लापरवाही से ढाई साल के मासूम आयुष कटारा की मौत के बाद भी चिकित्सा विभाग गम्भीरता बरतता दिखलाई नहीं दे रहा। क्षेत्र में झोलाछाप के अवैध क्लीनिक जहां-तहां दुकानों की मानिंद चल रहे हैं और इनके संचालक इलाज के नाम पर लोगों की जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं।

यह झोलाछाप क्लीनिक पर कूट रहे चांदी

कस्बे के थांदला रोड, टिमेडा बस स्टैंड, बांसवाड़ा रोड, रतलाम रोड, पाण्डवासाथ सहित ग्रामीण क्षेत्रो में झोलाछाप के क्लीनिक हैं, जहां ग्रामीणों से मनमाना पैसा वसूल कर संचालक चांदी कूट रहे हैं। इनके पास डिग्री है भी या नहीं, इसकी टोह कोई नहीं ले रहा। ताज्जुब यह कि ऐसे क्लीनिक की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को भी है, लेकिन जब जांच ही नहीं हो रही तो कार्रवाई का सवाल ही नहीं है। बिगड़ हालत तो खड़े कर देते हैं हाथ

अक्सर इन क्लीनिक पर इलाज के दौरान मरीज की स्थिति बिगड़ने पर संचालक हाथ खड़े कर देते है। सरकारी डॉक्टरों के पास भेजने के बाद अगर मरीज की मौत हो जाए, तो क्लीनिक बंद कर एक-दो दिन में पीड़ित परिवार से भांजगड़े में पैसे देकर मामला रफा दफा होते रहे हैं। प्रशासन भी इसे गम्भीरता से नहीं लेता। इसके बाद चंद दिन गुजरने पर फिर क्लीनिक खोलकर इलाज और लूट का सिलसिला शुरू होता रहा है। टीम गठित कर करेंगे कारवाई

मैं अभी निजी कार्य से जयपुर में हूं। वापसी पर टीम गठित कर पुलिस प्रशासन का सहयोग लेते हुए अवैध क्लीनिक संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी।

-डॉ. गिरीश भाभोर, बीसीएमएचओ कुशलगढ़ पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें