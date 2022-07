यह कश्मीर नहीं, हमारा वागड़ है

यहां बारिश के मौसम में बागीदौरा, नोगामा व बड़ोदिया से नदियों का पानी इस झरने में शामिल होता है। 150 फीट ऊंचाई से दो झरनों से बहता पानी पर्यटकों को यहां आने पर मजबूर कर रहे है। ड्रोन कैमरे की मदद से 40 मीटर हाइट से 360 डिग्री एंगल तथा 26 $फोटो मिलाकर प्रकृति के खूबसूरत नजारों को कैद किया निर्मल कुमार शाह व शुभम सोलंकी ने। This is not Kashmir, it is our Vagad

50 लाख रुपए मनरेगा में मंजूर

सरपंच मोतीलाल डामोर ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नरेगा के तहत 50 लाख रुपए स्वीकृत हुए है जिसमे से समतलीकरण , पौधरोपण, बाउंड्री वाल व व्यू पॉइंट का निर्माण किया जा रहा है। मनोरम स्थल की दूरी बांसवाड़ा से 33 किलोमीटर है। बागीदौरा -आनंदपुरी मुख्य मार्ग पर ग्राम पंचायत उम्मेदगढ़ी में दुपहिया व हल्के वाहन के माध्यम से सड़क के रास्ते पहुंच सकते है।

बांसवाड़ा मेंबागीदौरा से छह किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत उम्मेदगढ़ी में स्थित झोल्ला फाल मानसून में पूरे शबाब पर है।यहां बारिश के मौसम में बागीदौरा, नोगामा व बड़ोदिया से नदियों का पानी इस झरने में शामिल होता है।