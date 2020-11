बांसवाड़ा : कोरोना में त्योहार, सुरक्षा का ध्यान रख रहे व्यापारी और खरीदार, देखें वीडियो...

Banswara Latest Hindi News, Rajasthan Patrika Get Set Go Campaign : राजस्थान पत्रिका गेट सेट गो अभियान.... सुरक्षित ग्राहक-सतर्क दुकानदार, जिले में कई दुकानदारों ने किए कोविड-19 से बचाव के उपाय