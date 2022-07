बांसवाड़ा शहर में दौड़ रही एक ही नम्बर की दो कारें!

Two cars of the same number running in Banswara city! बांसवाड़ा शहर में दौड़ रही एक ही रजिस्ट्रेशन नम्बर की दो कारें शुक्रवार को चर्चा का विषय रही। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने एक नंबर की दो अलग गाडिय़ां होने की संभावना से इनकार किया, लेकिन जब इनके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो टोह ली गई। इससे एक कार में फर्जी नंबर लगाने के संकेत पर तलाश शुरू की गई है।

बांसवाड़ा Published: July 30, 2022 01:20:26 pm

सूत्रों के अनुसार बांसवाड़ा पासिंग के हुबहू नंबर और सीरियल की दो लग्जरी कारें शहर में कई दिनों से देखी गईं। इनमें एक कार शुक्रवार को प्रताप सर्किल से गुजरी, वहीं एक अन्य किसी पार्किंग स्थल पर अन्य वाहनों के साथ खड़ी नजर आई। इस पर लोगों ने फोटो वायरल कर दिए। मामले में चर्चा पर कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी जुहारमल मीना ने बताया कि नंबर के जरिए विभागीय सॉफ्टवेयर पर पड़ताल में एक कार एक अधिवक्ता की होने की पुष्टि हुई जो की सही है। इसके दीगर, एक अन्य कार पुरानी है, जिसकी नंबर प्लेट बाजार से बनवाकर लगाई हुई और फेक प्रतीत हुई है। इसकी तलाश के लिए यातायात पुलिस की मदद ले रहे हैं। गौरतलब है कि फर्जी नंबर की गाडिय़ों का तस्करी में इस्तेमाल होता रहा है। पहले भी सामने आई थी बसें, हुई कार्रवाई कार्यवाहक डीटीअे मीना के अनुसार इससे पहले रतलाम रोड पर दो बसें एक ही नंबर की दौड़ती दिखलाई देने पर विभागीय टीम ने पकड़ी थी। चेसिस नंबर के आधार पर पड़ताल में एक फर्जी पाए जाने पर कार्रवाई की थी। अब कारों का मामला सामने आया है तो फर्जी नंबर की गाड़ी पकड़ में आने पर धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज कराया जाएगा। पढ़ना जारी रखे

