बांसवाड़ा लम्पी के लपेटे में, खतरा बढ़ा

बांसवाड़ा Published: September 21, 2022 12:57:31 pm

Under the wraps of Banswara Lumpi, the danger increased बांसवाड़ा जिले में गोवंश पर लम्पी स्कीन डिजीज की आफत बढ़ती जा रही है। इसकी चपेट में आकर गंभीर 17 और गाय-बैलों की मंगलवार को मृत्यु हो गई। इस बीच, जिलेभर में 664 नए केस सामने आए।

पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. नित्यानंद पाठक के अनुनसार 661 नए केस से जिले में अब तक संक्रमितों की संख्या 13 हजार 662 हो गई है। इनमें से 2 हजार 510 रिकवर हुए हैं, जबकि 17 और मौतों से कुल मृत गोवंश का आंकड़ा अब 281 हो चुका है। डॉ. पाठक ने बताया कि जिले में अब तक 95 हजार गोवंश को वेक्सीन लगाई जा चुकी है, वहीं टीकाकरण का अभियान जारी है। इस बीच, मंगलवार को नोडल केंद्रों पर दवाइयां भेजी गईं। कुछ अन्य केंद्रों पर बुधवार को भी सप्लाई होगी। बागीदौरा में ग्रामीणों ने बनाया आइसोलेशन सेंटर बागीदौरा कस्बे के लोगों ने यहां लम्पी से संक्रमित गायों को बचाने के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाने की पहल की है। सरकारी मदद के बिना ग्रामीणों ने इसके लिए स्वयं राशि एकत्रित करने का निर्णय किया। इसे लेकर सूचना पर ही शिव मंदिर में पशुपालक, युवाओं व स्वयंसेवकों की बैठक हुई। इसके बाद घंटेभर में सर्वसमाज के दानदाताओं से करीब डेढ़ लाख रुपए की राशि एकत्र हुई। स्वयंसेवक कन्हैयालाल रावल ने बताया कि मंगलवार सुबह पुराने बस स्टैंड से जागरूकता रथ भी रवाना किया गया। रथ को सरपंच रुक्मणी आर्य, उपसरपंच गोपाल पाटिदार, हसमुख सोनी, कमल सोनी, सागरमल सोनी आदि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ के जरिए नौगामा, बालावाड़ा, वडलीपाड़ा, बांसला, चौखला, पिपलोद, सुवाला आदि गांवों में पशुपालकों को वायरस के लक्षण व उसके बचाव की जानकारी परक पेम्पलेट बांटे गए। कलिंजरा में भी आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर दिए उधर, कलिंजरा में भी एलओसी ग्रुप जीव दया परिवार व हिंदू सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर घर-घर जाकर पशुपालकों को वितरित किए। कार्यकर्ताओं द्वारा आसपास के गांवों में लम्पी वायरस से पीडि़त गायों की पहचान कर इलाज में सहयोग किया जा रहा है। Under the wraps of Banswara Lumpi, the danger increased पढ़ना जारी रखे

