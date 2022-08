मछली पकड़ने गए और टापू पर फंस गए

went fishing and got stuck on the island बांसवाड़ा जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में चार युवा नदी-नालों में उफान के बीच पानी में फंस गए। इनमें तीन युवक गनोड़ा क्षेत्र में मछली पकडऩे के शगल में माही नदी का बहाव तेज होने से टापू पर रह गए, जिन्हें मंगलवार देररात एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। इसके दीगर, घाटोल क्षेत्र में बढ़ते जल प्रवाह के बावजूद नदी की रपट से निकलने की बहादुरी दिखाते एक युवक बाइक सहित बह गया। उसे आसपास एकत्र लोगों ने निकाला। went fishing and got stuck on the island

बांसवाड़ा Published: August 24, 2022 10:59:08 pm

went fishing and got stuck on the island बांसवाड़ा जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में चार युवा नदी-नालों में उफान के बीच पानी में फंस गए। इनमें तीन युवक गनोड़ा क्षेत्र में मछली पकडऩे के शगल में माही नदी का बहाव तेज होने से टापू पर रह गए, जिन्हें मंगलवार देररात एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। इसके दीगर, घाटोल क्षेत्र में बढ़ते जल प्रवाह के बावजूद नदी की रपट से निकलने की बहादुरी दिखाते एक युवक बाइक सहित बह गया। उसे आसपास एकत्र लोगों ने निकाला। went fishing and got stuck on the island

मछली पकड़ने गए और टापू पर फंस गए

गनोड़ा क्षेत्र में घटना अमरसिंह का गढ़ा गांव के पास माही नदी पर हुई। यहां टापरा तलाई निवासी मोतीलाल पुत्र धूलेश्वर बरगोट, नारायण पुत्र नाथू खराड़ी और भीमराज पुत्र राजिया बरगोट मंगलवार सुबह करीब 10 बजे नदी पर मछली पकड़ने गए। तब पानी की आवक कम थी, तो तीनों आगे टापू पर जा पहुंचे। फिर माही बांध के गेट खोलने पर कुछ ही देर में अचानक नदी का पानी चढ़ा और तीनों वहीं फंस गए। शाम तक वापसी मुमकिन नहीं होने पर इस बारे में ग्रामीणों ने पुलिस को इत्तला दी। टॉर्च की रोशनी में निकाला इस बीच, जानकारी पर घाटोल से एसडीओ विजयेश पंड्या, डीएसपी कैलाशचंद्र, गनोड़ा तहसीलदार पवनकुमार और मोटागांव थाने से एएसआई इंद्रवीरसिंह भी मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। फिर पुलिस अधीक्षक राजेश मीना ने एसडीआरएफ की टीम भेजी। रात 11 बजे हैड कांस्टेबल इंद्रजीत के नेतृत्व में टीम ने पहुंचकर टॉर्च की रोशनी में टापू तक पहुंचकर तीनों को तलाशा। उसके बाद एसडीआरएफ ने तीनों का रेस्क्यू कर उनकी सुरक्षित वापसी कराई। टीम में कांस्टेबल भंवरदान, रामचंद्र, नरसीराम, राजाराम, सुभाष, नाहरसिंह के अलावा चालक कांस्टेबल वि_ल शामिल रहे।

बाइक समेत बह गया इधर, एक अन्य घटना घाटोल क्षेत्र में ठीकरिया चंद्रावत से गुजरती साकलिया नदी पर हुई। यहां मंगलवार को हेरो डेम से तेजी से निकलता पानी को रपट पर ओवर फ्लो बह रहा था। इसी बीच अपने रिश्तेदार के यहां से लौट रहा छतरीपाड़ा निवासी भोगीलाल डामोर ने बहाव के बीच से बाइक निकालने का जोखिम उठाया। वह कुछ दूर तक निकल भी गया, लेकिन बीच बहाव में पहुंचने के बाद जल प्रवाह के आगे टिक नहीं पाया और बाइक समेत बह गया। इत्तेफाक रहा कि आसपास मौजूद लोगों ने उसे देख लिया। फिर ग्रामीणों ने हिम्मत कर करीब दो सौ मीटर आगे से उसे निकाला। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें