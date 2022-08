यह क्या, चचेरी बहन की गर्दन धड़् से अलग कर दी

यह क्या, चचेरी बहन की गर्दन धड़् से अलग कर दी

डूंगरपुर जिले के चीतरी थानांतर्गत झिंझवा फला गांव में रविवार रात आस्था पर अंधविश्वास के हावी होने की लोमहर्षक घटनाक्रम सामने आई है। पन्द्रह साल की एक किशोरी ने कथित माता के भाव के दौरान तलवार से उत्पात मचाते हुए अपनी ही चचेरी बहन की गर्दन धड़ से अलग कर दी।

बांसवाड़ा Updated: August 01, 2022 01:23:29 pm

डूंगरपुर जिले के चीतरी थानांतर्गत झिंझवा फला गांव में रविवार रात आस्था पर अंधविश्वास के हावी होने की लोमहर्षक घटनाक्रम सामने आई है। पन्द्रह साल की एक किशोरी ने कथित माता के भाव के दौरान तलवार से उत्पात मचाते हुए अपनी ही चचेरी बहन की गर्दन धड़ से अलग कर दी। समूचे घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गांव में भय और दहशह व्याप्त है। समूचे मामले की जांच पुलिस कर रही है।

जानकारी के अनुसार चीतरी झिंझवा फला में शंकर पुत्र रामजी डेण्डोर के घर पर हरियाली अमावस्या के दिन से दशामाता की प्रतिमा स्थापना कर रोजाना सुबह शाम पूजा अर्चना चल रही है। रात्रि में दशामाता का पर्चा आना बताया जाता है। इसलिए आसपास के सभी लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। रविवार रात को भी रोज की तरह दशा माता की पूजा आरती का कार्यक्रम रात 8 बजे से शुरू हुआ और देर रात तक चलता रहा। इसी दौरान शंकर की 15 साल की पुत्री हाथों में नंगी तलवार लेकर माता का पर्चा आना बताते हुए लोगो से कहने लगी कि मैं सबको मार डालूंगी। यह कहते हुए तलवार लेकर घर आंगन में दौडऩे लगी। शंकर एवं उसका बड़ा भाई सुरेश ने किशोरी को पकडऩे की कोशिश की, तो दोनों पर तलवार से वार किया। इससे दोनों को हल्की चोटें आई। उसके बाद परिवार के लोग इधर-उधर भागने लगे। लेकिन, उसी घर में सुरेश की पुत्री वर्षा ( 9 ) घर के अंदर सोई हुई थी। किशोरी उसके पास गई और उसे घसीटते हुए मकान के दूसरे हिस्से में ले जाकर तलवार से ताबड़तोड़ वार करने लगी। उसने एक के बाद एक वार गर्दन से धड़ अलग कर दी। इसके बाद भी उसका जुनून नहीं थमा और बच्ची के मृत शरीर पर लगातार वार करती रही। परिजनों को जब अपने साथ वर्षा के नहीं होने की भनक लगी तब वह भागते हुए घर आए, तब तक वर्षा की मौत हो चुकी थी। परिवार के लोगों ने घेरा डाल किशोरी को पकडा। इसके बाद उसी घटना क्रम के दौरान शंकर की दुसरी पुत्री को भी भाव आना बताया गया। घटना की खबर पाकर चीतरी थानाधिकारी गोविन्दसिंह मय जाप्ता मौके पर पहुंची। सोमवार सुबह बांसवाड़ा से विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम भी मौके पर पहुंची। अग्रिम कार्रवाई जारी है। पुलिस व प्रशासन समूचे मामले की जांच कर रही है। शव का पोस्टमार्टम अब होगा।

