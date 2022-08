मानव तस्करी के संदेह में यह कैसा जुल्म, बालिकाओं को ट्रेन से उतरवाया

बांसवाड़ा Published: August 01, 2022 01:46:34 pm

सूत्रों के अनुसार बांसवाड़ा के विभिन्न गांवों की बालिकाएं अभिभावकों के साथ रेल से केरल के एर्नाकुलम जा रही थीं। 26 जुलाई को उन्हें कोझीकोड़ के रेलवे स्टेशन पर उतार कर बालिका केंद्र में ले जाकर रख दिया। इसके बाद से बालिकाएं केंद्र में ही हैं। परिजन बालिकाओं को छोडऩे की गुहार लगा रहे हैं, किंतु सुनवाई नहीं हो रही है। स्कूल में कराना था प्रवेश बालिकाओं के साथ गए अभिभावक माचा गांव के विनोद वसुनिया, महूड़ी के कमलेश ताबियार, सुरेश कुमार ने ‘राजस्थान पत्रिका’ को बताया कि वह एर्नाकुलम में चलने वाले करूणा भवन नामक स्कूल में बच्चों को प्रवेश दिलाने जा रहे थे। यहां पहले उनके सहित आसपास के गांवों के दूसरे बच्चे पढऩे गए थे। वहां बच्चों ने अच्छी सुविधा की जानकारी दी। इस पर वे नए सत्र में प्रवेश दिलाने के लिए अपनी बच्चियों को ले जा रहे थे कि रेल में एक साथ छोटी बच्चियों को देखकर जीआरपी ने उन्हें पकड़ लिया और सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया। वहां पहुंचने पर यह भी पता चला कि जिस स्कूल में प्रवेश कराना था, वह पंजीकृत नहीं है। लोकेश व साइमन नाम के दो लोग पुलिस कस्टडी में है। नहीं लौटा रहे दस्तावेज अभिभावकों का आरोप है कि बच्चियों को बालिका गृह में भेजने के बाद सभी बच्चियों के आधारकार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, जनाधार कार्ड, पहचान पत्र, पिता के पेनकार्ड, अंकतालिकाएं, स्कूल की टीसी आदि भी वहां पुलिस ने ले ली है। मांगने पर भी उसे लौटाया नहीं जा रहा है। दस्तावेज नहीं लौटने से भी वहां रहने में दिक्कतें हो रही हैं। धमकी का आरोप अभिभावकों ने केंद्र में बच्चियों के मोबाइल पर वीडियो बनाने पर वहां की पुलिस पर धमकी देने का भी आरोप लगाया। साथ ही बताया कि उन्होंने स्टाम्प पर लिखित में दिया है, फिर भी बच्चियों को सौंपा नहीं जा रहा है। अभिभावक कमलेश ने केंद्र में बच्चियों को पीटने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक यह भी नहीं बताया कि बच्चियों की सुपुर्दगी कब करेंगे। बिना किसी गलती के अकारण उन्हें परेशान किया जा रहा है। यह बच्चियां बालिका केंद्र में जिले के गांव थापड़ा की लवीना पुत्री सुरेश, माचा की खुशी पुत्री विनोद, खुन्दनी रूपा की सृष्टि पुत्री संजय, सरपोटा की अल्फा पुत्री विजन, खोरा की महिमा पुत्री रमेश डामोर, धनपुरा की करूणा पुत्री राजू पारगी व गुड्डी पुत्री राजू पारगी को केंद्र में रखा है। वहां उनके साथ खुंदनी की एंजल पुत्री शीलू डामोर, गराडिय़ा की जॉनी सुखराम, महूड़ी की महिमा पुत्री कमलेश और उसकी अश्विना, जोगड़ीमाल की निशा पुत्री मोतिया कटारा भी हैं। मानव तस्करी का संदेह

मामले में रेलवे पुलिस स्टेशन कोझीकोड़ के इंस्पेक्टर जमशीद ने कहा कि मानव तस्करी के संदेह के आधार पर कार्रवाई की गई है। सभी प्रकार की जांच-पड़ताल होने तक बच्चियों को सीडब्ल्यूसी के केंद्र में रखा है। जबरन बंद करने जैसी कोई बात नहीं है। इनका कहना है... जिले की 12 बच्चियों को सीडब्ल्यूसी केंद्र में रखने की जानकारी कोझीकोड़ से मिली है। उनसे निरंतर संपर्क में हैं और साथ गए अभिभावकों को सौंपने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है, ताकि उन्हें परेशान न होना पड़े। दिलीप रोकडिय़ा, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, बांसवाड़ा पढ़ना जारी रखे

