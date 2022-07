प्रेमी युगल पर परिजनों की यह कैसी बर्बरता

बांसवाड़ा Published: July 30, 2022 01:10:32 pm

बांसवाड़ा जिले के घाटोल सीओ सर्कल में शुक्रवार को एक प्रेमी युगल को पेड़ों से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है । घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस प्रताडितों और आरोपियों की तलाश में जुटी है । हालांकि अभी तक शनिवार को भी इस मामले में कोई सफलता नहीं मिली है। What kind of brutality of family members on the loving couple

सूत्रों के अनुसार घटना से जुड़ा वायरल वीडियो नए थाने घाटोल और पुराने खमेरा इलाके के किसी गांव का है, जहां परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर युवक और युवती के प्रेम प्रसंग से रोष उत्पन्न हुआ। युवती विवाहिता बताई गई है। दोनों के लापता होने पर परिजनों ने उन्हें ढूंढ निकाला। उन्हें गांव में ला कर पेड़ों से अलग अलग रस्सी से बांध दिया और जमकर पिटाई की। सबक सिखाने के लिए इस मामले में बाकायदा तीन-चार वीडियो बनाकर वायरल किए गए। हालांकि इसके बाद युगल का क्या हुआ , कुछ बताया नहीं गया। दूसरी ओर, चर्चा पर पुलिस उप अधीक्षक घाटोल कैलाश चंद्र ने बताया कि वीडियो मिले हैं। ये घाटोल सीओ सर्किल के हैं, लेकिन किस थाना क्षेत्र के गांव के हैं, जानकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में सर्किल के किसी थाने में कोई शिकायत भी नहीं है। मामले की जांच करवा रहे हैं। बंधकों की जानकारी के बाद रिपोर्ट मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले कुशलगढ़ इलाके में इसी तरह का प्रकरण हुआ, जिसमें एक ही गांव के प्रेमी-प्रेमिका के गुजरात भागने पर वापसी के बाद परिजनों ने पकड़कर बांधा और मारपीट की। युवक को तो गंजा भी कर दिया गया। बाद में इस सम्बंध में कुशलगढ़ थाने में केस दर्ज कराने पर आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। पढ़ना जारी रखे

