Barabanki Mosque Demolition in UP: बाराबंकी मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर

बाराबंकी. Barabanki Mosque Demolition in UP: उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले की रामसनेहीघाट तहसील में 100 साल पुरानी मस्जिद (100 Yaer Old Mosque Demolition) मामले में आठ लोगों के खिलाफ दर्ज केस कराया गया है। तहसील परिसर में अवैध कब्जे को लेकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सोन कुमार ने केस दर्ज कराया है। सातों पर कमेटी बनाकर अवैध रूप से तहसील प्रांगण में आवास की जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कराने का आरोप है। तहसीलदार रामसनेहीघाट की जांच में तत्कालीन निरीक्षक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ और दूसरों की मिलीभगत सामने आई है। अवैध रूप से इकाई बनाने और आपराधिक कृत्य करने का आरोप लगाकर आठों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।

आठ लोगों के खिलाइ एफआईआर

इस मामले में जब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सोन कुमार ने रामसनेहीघाट कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। इसमें मुश्ताक अली, वकील अहमद, मो. अनीस, मो. मुस्तकीम खानिज, दस्तगीर, अफ़ज़ाल, मो. नसीम निवासी धरौली और तत्कालीन निरीक्षक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ मो. ताहा को नामजद किया गया है। सोन कुमार के मुताबिक तत्कालीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड निरीक्षक मो. ताहा की मिलीभगत से अवैध रूप से पंजीकरण कराकर 5 जनवरी 2019 को वक्फ की संपत्ति घोषित करा ली थी, इसलिए सभी नामजदों ने मो. ताहा से मिलीभगत कर फर्जी अभिलेख बनाए थे। ये जमीन सरकारी है और निर्माण पूरी तरह अवैध था। सोन कुमार वक्फ बोर्ड के सहायक सर्वे आयुक्त भी हैं। इनका कहना है कि निरीक्षक मो. ताहा की जांच में मिलीभगत उजागर हुई है। ये धोखाधड़ी कमिटी बनाकर की गई।

डीएम ने भी ट्वीट कर दी जानकारी

वहीं बाराबंकी के डीएम डा. आदर्श सिंह ने इस मामले में ट्वीट कर बताया कि रामसनेहीघाट तहसील प्रांगण की सरकारी संपत्ति पर बने अवैध निर्माण को वर्ष 2019 में कूटरचित तरीके से वक्फ बोर्ड से पंजीकृत करवाकर वक्फ संपत्ति घोषित करवाने के संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (सहायक सर्वे आयुक्त, वक्फ) द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

