बाराबंकी में बड़ा सड़क हादसा, कंटेनर से टकराई कार, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

अयोध्या हाईवे पर नारायणपुर मोड़ के निकट होटल के पास बुधवार की भोर करीब तीन बजे बड़ा हादसा हो गया। पहले से खड़े कंटेनर में कार घुस गई, जिसमें परिवार के छह लोगों की मौत हो गई। इनमें से पांच की शिनाख्त की गई है। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं। ये सभी अयोध्या के रुदौली इलाके के रहने वाले हैं। मृतक में 35 वर्षीय अजय, गुजरात के सूरत में परिवार के साथ रहता था। वह साड़ी का कारोबार करता था। मंगलवार को वह अपनी 28 वर्षीय पत्नी सपना, 10 वर्षीय बेटे यश, 8 वर्षीय बेटे अयांश, 36 वर्षीय बड़े भाई आदर्श और गांव के ही 26 वर्षीय रामजन्म के साथ मारुति कार से घर वापस आने के लिए निकले थे।

Big Road Accident in Barabanki Six People from Same Family Died