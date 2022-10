बाराबंकी में बढ़ा सरयू नदी का कहर, नाव पर चूल्हा जलाने को मजबूर हुए बाढ़ पीड़ित

नेपाल से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से बाराबंकी जिले में सरयू नदी उफान पर है। यहां जलस्तर बढ़ने से रामनगर, सिरौलीगौसपुर और रामसनेहीघाट तहसील के सैकड़ों गांव के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।

उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से बारिश का सितम जारी है। इस बीच बारिश और नेपाल से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से बाराबंकी जिले में सरयू नदी (घाघरा नदी) उफान पर है। जिसके चलते जिले की तीन तहसील क्षेत्र के तराई के बसे गांव में तबाही बदस्तूर जारी है। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से रामनगर, सिरौलीगौसपुर और रामसनेहीघाट तहसील के सैकड़ों गांव के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गांवों में बाढ़ का पानी घुसने से बाढ़ पीड़ित अपनी गृहस्थी का सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं लेकिन चारों तरफ बाढ़ ने ऐसा हाहाकार मचा रखा है कि कई गावों में तो लोग नाव पर ही अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि महिलाएं नाव के ऊपर ही किसी तरह चूल्हा जलाकर अपना और अपने परिवार का पेट भर रही हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए राज्यमंत्री सतीश चंद शर्मा और जिलाधिकारी डॉ. अविनाश कुमार मौके पर पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों के लिए लगाए गए अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

Flood victims forced to burn stove on boat due to the havoc of Saryu river in Barabanki