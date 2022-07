राक्षसों से भी बदतर बन गया जीजा, 5 साल की बच्ची के हाथ पैर बांधकर रेप, पुलिस अधिकारी भी रो पड़े

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से हैवानियत का नज़ारा देखने को मिला है। जहां जीजा ने अपनी साली के साथ बलात्कार किया है। इससे भी बड़ी और शर्मसार करने वाली बात ये है कि उस बच्ची की उम्र मात्र 5 साल है। उसी के जीजा ने मासूम बच्ची के हाथ-पैर बांधकर रेप किया।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कुछ ही किलोमीटर दूर बाराबंकी जिले में हैवानियत का ये मामला देखने को मिला। एक महिला ने अपने पति पर 5 साल की छोटी बहन के साथ रेप करने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्ची की हालत बिगड़ी। बड़ी बहन की पूछे जाने पर छोटी बहन ने आपबीती बताई। जिसके बाद बड़ी बहन ने इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। रेप की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। बच्ची की हालत को गंभीर देखते हुए पुलिसकर्मियों ने उसे खुद गोद में उठाकर अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बड़ी बहन की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है।

Barabanki Police officer with Innocent Girl going to Hospital