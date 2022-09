बाराबंकी में जेल मंत्री ने 'युवा कैदियों से की बातचीत, अपराध छोडने के लिए दिए टिप्स

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कारागार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति आज बाराबंकी पहुंचे। उन्होंने यहां जिला कारागार में पहुंचकर कैदियों से लंबा संवाद किया और उनकी सोच बदलने की कोशिश की। मंत्री का खास फोकस ऐसे युवा कैदियों पर रहा, जो 40 साल से कम के थे।

यूपी के कारागार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति ने युवा कैदियों से संवाद के दौरान उन्हें टिप्स देते हुए कहा कि, कैसे अपराध की दुनिया से बाहर निकला जा सकता है। इसके अलावा मंत्री ने गायत्री मंत्र के मंत्रोच्चार से कैदियों की सोच में हो रहे बदलाव के बारे में भी बताया। कारागार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जब जिलों का दौरा किया जो पता चला कि जेल में जो कुल कैदी हैं। उनमें से 80 फीसदी ऐसे युवा हैं जो 40 साल से कम उम्र के हैं।

UP Jail Minister Visit in Barabanki Jail to Talk Youth Criminal