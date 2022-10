पुष्पक विमान की जगह SUV कार से सीता हरण करने पहुंचा था कलयुग का रावण, फिर राम ने चलाया ऐसा 'ब्रम्हास्त्र'

देश भर में मानता जाने वाला खुशियों का त्यौहार अब नए ट्रेंड पर भी चलने लगा है, जिसमें कलयुग के रावण ने सीता हरण के लिए अब पुष्पक विमान के स्थान पर एसयूवी कार का इस्तेमाल किया है। जिससे सीता का हरण करके वो दुष्ट ले जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हो रही रामलीला के दौरान भगवान राम ने भी कलयुग के इस रावण के अंत के लिए उसी प्रकार से तीनों अस्त्र का एक साथ अनुसंधान किया है।

बाराबंकी जिले में इस बार रामलीला का मंचन बहुत ही आधुनिक तरीके से किया गया। यहाँ के फतेहपुर कस्बे में आयोजित 'रामलीला' चर्चा का विषय बनी हुई है। कलयुग में आयोजित इस रामलीला में पात्र तो काल्पनिक ही हैं लेकिन इन्हें आधुनिक तौर पर दर्शाया गया है। दरअसल यहां पर रामलीला में आधुनिक युग का रावण दिखाया गया है। जो सीता मां का हरण करने के लिए किसी पुष्पक विमान में नहीं बल्कि कार में आता है। रामलीला के इस दृश्य को देखने के लिए वहां पर मौजूद लोग काफी उत्सुक नजर आए।

Barabanki Ravan on SUV during Sita Haran in Ramlila