लोधेश्वर महादेवा धाम से लौट रहे कांवरियों से भरी गाड़ी पलटी, 5 घायल एक की हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश में काँवड़ यात्रा निकालने वालों की धूम सावन में हर तरफ देखा जा सकता है। लेकिन बाराबंकी में दर्शन करके लौट रहे कांवड़ियों की गाड़ी पलट जाने से गंभीर घायल हो गए हैं। सभी को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है।

बाराबंकी जिले के पौराणिक लोधेश्वर महादेवा धाम से जल चढ़ाकर वापस लौट रही कांवरियों से भरी पिकअप बड़े हादसे का शिकार हो गई। कांवरियों से भरी पिकअप की रफ्तार काफी तेज होने से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। जिससे बैलेंस बिगड़ गया और सड़क के किनारे पलट गई। जिसमें पिकअप सवार पांच कावड़ यात्री गंभीर घायल हुए हैं। जिसमें एक कावड़ यात्री की हालत बहुत ही नाज़ुक बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। डॉक्टरों ने गंभीर हालत में लाए गए घायल कावड़ यात्रियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।

Symbolic Photo of Road Accident in Barabanki During Lodheshwar Mahadev