शादी की खुशी बदली मातम में, डांस करने को लेकर हुआ झगड़ा, दुल्हन पक्ष ने बाराती को पीट-पीट उतारा मौत के घाट

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में शादी की खुशियां चंद पलों में ही मारपीट और विवाद के माहौल में बदल गई। जिले के राम सनेही घाट कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर गांव में स्टेज पर नाचने गाने गए बारातियों का आपस में विवाद हो गया। दरअसल, लड़की पक्ष के कुछ लोग स्टेज पर चढ़कर नाच गाना कर रहे थे। इस बीच बारातियों में से किसी ने उन्हें टोक दिया। धीरे-धीरे कहासुनी मारपीट में बदल गई। लड़की पक्ष के लोगों ने बारातियों में से एक को इतना पीट दिया कि उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

People from Bride Side beat another person in Wedding to Death