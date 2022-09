Barabanki: ट्रक की टक्कर से हाईवे पर पलटी ट्रैक्टर-ट्राली, दो यात्रियों की मौत, 34 घायल

रिश्तेदारी में एक मुंडन संस्कार में शामिल होकर लौट रहे करीब 36 यात्री सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए बाराबंकी जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दो यात्रियों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 34 घायलों का इलाज जारी है।

Published: September 28, 2022 10:42:34 am

बाराबंकी जिले में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार एक ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर से ट्रैक्टर ट्राली मौके पर ही पलट गई। जबकि ट्रॉली में सवार करीब 36 लोग बुरी तरह घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए बाराबंकी जिला अस्पताल पहुंचाया। घायलों में से दो यात्रियों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि बाकी 34 गंभीर घायलों का इलाज जारी है। बताया जाता है कि सभी यात्री रिश्तेदारी में एक मुंडन संस्कार में शामिल होने गए थे और वहीं से लौट रहे थे।

Road accident on Lucknow Ayodhya highway due to truck collision two killed 34 injured