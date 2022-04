देवर-भाभी के प्यार में जब रोड़ा बना पति तो खौफनाक मंजर आया सामने, जानिए ऐसा क्या उठाया कदम

Barabanki News: देवर के प्रेम में भाभी दीवानी हो गई। दोनों के बीच पति रोड़ा बनने लगा तो दोनों ने ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया, जो आपको आश्चर्य में डाल देगी। प्यार में ऐसा पागलपन शायद ही देखा हो।

प्यार की ऐसी दुखद दास्तान अब तक आपने ने न देखी,न सुनी होगी। यूपी के बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र में देवर-भाभी के प्रेम प्रसंग के बारे में पति का बोलना जहर बन गया। गुस्से में आकर देवर-भाभी ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। अब पति बेचारा हैरान-परेशान है। वह क्या करे उसे कुछ सूझ नहीं रहा।

सुबह-सुबह रेलवे ट्रैक के किनारे से एक युवक और एक युवती का क्षत-विक्षत अवस्था में रेलवे ट्रैक के किनारे शव पड़ा देखकर लोग सिहर उठे। सूचना पर पुलिस पहुंची तो मौके पर आधार कार्ड मिला, जिसके बाद दोनों शवों की शिनाख्त हुई।

Sister and Brother in law Committed Suicide at Barabank