स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान, कहा इस बार भी बनेगी भाजपा की सरकार

उत्तर प्रदेश में विधानसभा के दो चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। रविवार 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होना है। यूपी की 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसी सिलसिले में बीजेपी के समर्थन में वोट अपील करने आए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बाराबंकी जिले में दो विधानसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद भाजपा की सरकार बनना तय है। जैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी दोबारा शपथ लेंगे उसके एक घंटे बाद से ही जो प्रदेश में छोटे-छोटे अपराधी बच गए हैं। वह अपना बिस्तर समेटने लगेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि पांच सालों तक योगी सरकार में अपराधियों के साथ किस तरह व्यवहार किया गया है।

Swatantra Dev Singh said BJP Will Come to Power Again this Time